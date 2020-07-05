«Зенит» досрочно стал Чемпионом России по футболу после победы над «Краснодаром»

Петербургский «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул по футболу второй раз подряд и в шестой раз в истории клуба. «Сине-бело-голубые» обыграли «Краснодар» со счетом 4:2.

Матч 26-го тура Российской премьер-лиги состоялся 5 июля в Краснодаре.

Голами отличились Сердар Азмун (5-я и 52-я минута), Артем Дзюба (45+1, с пенальти) и Алексей Сутормин (72). Из краснодарской команды дубль оформил Даниил Уткин (29, 50). Зрителям также запомнился нереализованный пенальти со стороны игрока проигравшей команды Вандерсона на 41-й минуте встречи.

«Зенит» набрал 62 очка и за четыре тура до окончания чемпионата опередил на 13 баллов ближайшего преследователя — московского «Локомотива». Тем самым подопечные Сергея Семака гарантировали себе первое место и участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Др этого петербургская команда выигрывала чемпионат России в 2007, 2010 годах, а также в сезонах-2011/12, 2014/15 и 2018/19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главный тренер «Зенита» Семак стал дедушкой в 44 года.