«Зенит» досрочно стал Чемпионом России по футболу после победы над «Краснодаром»
Подопечные Сергея Семака завоевали чемпионский титул по итогам 26-го тура Российской премьер-лиги.
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Фото, видео: ТАСС / Шрамко Андрей; Instagram @futbolist967
Петербургский «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул по футболу второй раз подряд и в шестой раз в истории клуба. «Сине-бело-голубые» обыграли «Краснодар» со счетом 4:2.
Матч 26-го тура Российской премьер-лиги состоялся 5 июля в Краснодаре.
Голами отличились Сердар Азмун (5-я и 52-я минута), Артем Дзюба (45+1, с пенальти) и Алексей Сутормин (72). Из краснодарской команды дубль оформил Даниил Уткин (29, 50). Зрителям также запомнился нереализованный пенальти со стороны игрока проигравшей команды Вандерсона на 41-й минуте встречи.
«Зенит» набрал 62 очка и за четыре тура до окончания чемпионата опередил на 13 баллов ближайшего преследователя — московского «Локомотива». Тем самым подопечные Сергея Семака гарантировали себе первое место и участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Др этого петербургская команда выигрывала чемпионат России в 2007, 2010 годах, а также в сезонах-2011/12, 2014/15 и 2018/19.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главный тренер «Зенита» Семак стал дедушкой в 44 года.
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