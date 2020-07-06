Сведения о свободных местах в детсадах будут доступны в интернете
Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, до конца года в России планируется создать еще 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях.
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Фото, видео: ТАСС / Uwe Anspach; 5-tv.ru
Устроить ребенка в детский сад станет проще. До конца года по всей стране планируют открыть группы для еще 100 тысяч малышей. Сведения о свободных местах в ежедневном режиме будут доступны в интернете. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест», — сказал глава кабмина.
Также правительство сейчас разрабатывает нацпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока. Речь идет о дополнительных инвестициях, строительстве нового жилья, повышении доступности медицины и образования.
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