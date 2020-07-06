Сведения о свободных местах в детсадах будут доступны в интернете

Эфирная новость 38

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, до конца года в России планируется создать еще 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях.

Фото, видео: ТАСС / Uwe Anspach; 5-tv.ru

Устроить ребенка в детский сад станет проще. До конца года по всей стране планируют открыть группы для еще 100 тысяч малышей. Сведения о свободных местах в ежедневном режиме будут доступны в интернете. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест», — сказал глава кабмина.

Также правительство сейчас разрабатывает нацпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока. Речь идет о дополнительных инвестициях, строительстве нового жилья, повышении доступности медицины и образования.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
71.34
0.84 80.56
1.34
ТОП-5 умных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

16:09
T-клеточный иммунитет. Есть ли защита от COVID без наличия антител в организме?
15:59
«Это какой-то театр абсурда»: Омбудсмен о деле обвиняемого в педофилии Дмитриева
15:50
Строительство самого мощного в мире атомного ледокола началось в Приморье
15:39
Марию Лиман шантажирует наследник азиатского миллиардера
15:30
Глава «Аэрофлота» прокомментировал риск заражения коронавирусом во время полета
15:18
«С днем Рождения, папуль!» — Инна Маликова трогательно поздравила отца

Сейчас читают

«Ненавижу тебя и твоих выродков»: Новые подробности скандала Соколова и его жертвы
ТОП-5 признаков, что мужчина вас любит
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок