Строительство самого мощного в мире атомного ледокола началось в Приморье

Эфирная новость 19

Атомоход «Россия» длиной в 210 метров сможет прокладывать путь даже в четырехметровом льду.

Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru

В Приморье началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Россия». Первые детали будущего корпуса разрезали в торжественной обстановке на судоверфе «Звезда».

Атомоход длиной в 210 метров сможет прокладывать путь даже в четырехметровом льду. Таким образом, он сможет обеспечить круглогодичную проводку судов по Северному морскому пути.

Спуск на воду уникального ледокола запланирован на 2027 год.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
71.34
0.84 80.56
1.34
ТОП-5 умных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

16:09
T-клеточный иммунитет. Есть ли защита от COVID без наличия антител в организме?
15:59
«Это какой-то театр абсурда»: Омбудсмен о деле обвиняемого в педофилии Дмитриева
15:50
Строительство самого мощного в мире атомного ледокола началось в Приморье
15:39
Марию Лиман шантажирует наследник азиатского миллиардера
15:30
Глава «Аэрофлота» прокомментировал риск заражения коронавирусом во время полета
15:18
«С днем Рождения, папуль!» — Инна Маликова трогательно поздравила отца

Сейчас читают

«Ненавижу тебя и твоих выродков»: Новые подробности скандала Соколова и его жертвы
ТОП-5 признаков, что мужчина вас любит
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок