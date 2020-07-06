Строительство самого мощного в мире атомного ледокола началось в Приморье
Атомоход «Россия» длиной в 210 метров сможет прокладывать путь даже в четырехметровом льду.
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Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru
В Приморье началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Россия». Первые детали будущего корпуса разрезали в торжественной обстановке на судоверфе «Звезда».
Атомоход длиной в 210 метров сможет прокладывать путь даже в четырехметровом льду. Таким образом, он сможет обеспечить круглогодичную проводку судов по Северному морскому пути.
Спуск на воду уникального ледокола запланирован на 2027 год.
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