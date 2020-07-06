«Это какой-то театр абсурда»: Омбудсмен о деле обвиняемого в педофилии Дмитриева

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев заявил, что на суд по делу Дмитриева оказывается давление.

«Мы наблюдаем серьезное давление на суд. Сторона защиты везде транслирует свой вердикт — невиновен. Об этом мы слышим от известных лиц, об этом мы слышим в здании суда. На мой взгляд, это некорректное поведение в отношении самого судебного процесса.

Когда какое-то количество людей стоят в коридорах суда, а суд, на мой взгляд, это не место для акций, аплодисментами и сопровождают человека, обвиняемого в насилии — это какой-то театр абсурда. Это жестокое обращение с ребенком, который заявил, что этот человек мне сделал зло, а вы ему аплодируете. Какой пример мы показываем другим детям, которые подверглись насилию? Что вашему обидчику тоже будут аплодировать?» — рассказ Геннадий Сараев.

64-летнего главу исторического общества «Мемориал» Юрия Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над приемной дочерью. Два года назад Дмитриева оправдали по делу об изготовлении детской порнографии. Поводом для уголовного дела стали фотографии обнаженной приемной дочери. По версии защиты, снимки Дмитриев делал для того, чтобы контролировать здоровье девочки.

«Почему девочка разделась? Хотела ли она раздеваться? Та инфантильная версия, что это было необходимо для контроля — такого не бывает», — прокомментировал Геннадий Сараев.

Омбудсмен также вспомнил о деле Колтырина. В 2019 году Медвежьегорский районный суд Карелии осудил на девять лет за педофилию замдиректора исторического общества «Мемориал» Сергея Колтырина.

«Колтырин был осужден по той же статье. Можно делать только свои выводы. Тот факт, что эти люди дружили — да, это факт», — сказал Геннадий Сараев.

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