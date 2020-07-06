Жена Семака рассказала, как назвали внучку

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Алина Потёмкина
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Анна Семак описала роды своей дочери от первого брака.

Фото, видео: Instagram @annas_secret_garden

Жена главного тренера петербургского ФК «Зенит» Сергея Семака Анна раскрыла пол и имя новорожденного ребенка своей дочери. Накануне ее наследница от первого брака родила девочку. Подробностями важного события в жизни ее семьи она поделилась с подписчиками в Instagram.

«В 12:00 написала Жене узнать, как продвигается процесс, до этого врач обозначил временной коридор с 14 до 17:00. Женя ответил в 12:30: „Родили!“ Гладко и естественно, без мучительной боли… Малышку назвали Евой. 3.700. 52 сантиметра», — рассказала Анна Семак.

Instagram @annas_secret_garden

День рождения внучки совпал с не менее значимым событием в жизни наставника сине-бело-голубых Сергея Семака. Его подопечные стали в шестой раз чемпионами России по футболу, досрочно выиграв чемпионат. Победу «Зенит» одержал над командой «Краснодар».

Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Семак рассказала подробности родов своей дочери. Супруга Сергея Семака призналась, что эмоциональная связь с дочкой оказалась так сильна, что она на расстоянии почувствовала, как у Майи начались схватки.

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