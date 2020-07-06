Анна Семак раскрыла подробности родов дочери

Радостное событие случилось в семье главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака. Накануне он и его супруга Анна обзавелись новыми статусами: дедушки и бабушки — первенца родила дочь жены наставника сине-бело-голубых от первого брака, Майя.

Сегодня, когда первые эмоции схлынули, Анна Семак поделилась с подписчиками в Instagram переживаниями бессонной ночи, когда ее дочь рожала. По ее словам, эмпатия была настолько сильной, что она на расстоянии поняла, когда начались схватки у роженицы.

«В четыре утра открыла глаза и села на кровати. Началось — сказал мне внутренний голос. Майя живет отдельно, звонить я, естественно, не стала, вдруг ошиблась. Меня трясло и знобило, не хватало кислорода. В шесть раздался звонок, взяла трубку с первого гудка: „Мама, мы едем в роддом. В четыре утра начались схватки…“. Дальше все как в тумане», — написала Семак.

Instagram @annas_secret_garden

Роды прошли, по словам жены тренера, легко. Также она раскрыла пол и имя ребенка.

В завершение она не обошла вниманием и второй повод для праздника в ее семье: подопечные Семака в ФК «Зенит» выиграли матч у «Краснодара», одержав досрочную победу в чемпионате России. Как писал ранее 5-tv.ru, триумф команды с восторгом приняли в родном городе игроков: футболистов встречали овациями в Петербурге.