Анна Семак раскрыла подробности родов дочери
Жена главного тренера «Зенита» рассказала, что на расстоянии почувствовала, как у Майи начались схватки.
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Фото, видео: Instagram @annas_secret_garden
Радостное событие случилось в семье главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака. Накануне он и его супруга Анна обзавелись новыми статусами: дедушки и бабушки — первенца родила дочь жены наставника сине-бело-голубых от первого брака, Майя.
Сегодня, когда первые эмоции схлынули, Анна Семак поделилась с подписчиками в Instagram переживаниями бессонной ночи, когда ее дочь рожала. По ее словам, эмпатия была настолько сильной, что она на расстоянии поняла, когда начались схватки у роженицы.
«В четыре утра открыла глаза и села на кровати. Началось — сказал мне внутренний голос. Майя живет отдельно, звонить я, естественно, не стала, вдруг ошиблась. Меня трясло и знобило, не хватало кислорода. В шесть раздался звонок, взяла трубку с первого гудка: „Мама, мы едем в роддом. В четыре утра начались схватки…“. Дальше все как в тумане», — написала Семак.
Роды прошли, по словам жены тренера, легко. Также она раскрыла пол и имя ребенка.
В завершение она не обошла вниманием и второй повод для праздника в ее семье: подопечные Семака в ФК «Зенит» выиграли матч у «Краснодара», одержав досрочную победу в чемпионате России. Как писал ранее 5-tv.ru, триумф команды с восторгом приняли в родном городе игроков: футболистов встречали овациями в Петербурге.
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