Просто не везет: новый муж бросил Макееву ради подопечной Богомолова

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Виктория Андреева
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О скором разводе актрисы с супругом рассказала ее близкая подруга.

Просто не везет: новый муж бросил Макееву ради подопечной Богомолова

Фото: Instagram @makeevan

Семейное счастье актрисы Анастасии Макеевой длилось недолго: новый муж актрисы — юрист Александр Сакович — бросил ее ради новой пассии.

Как известно, за спиной 38-летней звезды кинематографа было уже несколько отчаянных попыток завести серьезные отношения. Так, с первым супругом — актером Петром Кисловом — актриса прожила всего семь месяцев. Затем последовал бурный роман с Алексеем Макаровым, который за три года отношений так и не женился на Анастасии. А спустя еще несколько лет Макеева вступила в брак с музыкантом Глебом Матвейчуком. Последний союз распался через шесть лет.

Вопреки неутешительной статистике актриса продолжала мечтать о счастливой и большой семье, поэтому в 2018 году с радостью ответила «Да!» на предложение руки и сердца от юриста Саковича. Прошло всего два года — и снова неудача.

Instagram @makeevan

Как сообщила в беседе с «Экспресс газетой» Полина, близкая подруга Анастасии, Александр безумно влюбился в подопечную театрального режиссера Константина Богомолова — актрису Екатерину Седик. Чувства были столь сильны, что мужчина не смог обманывать звезду и однажды просто объявил об уходе.

«Катя и Саша вместе с января. Александр красиво ухаживал. Приезжал на Катины спектакли с огромными букетами. Саша рядом с ней светится от счастья. Не знаю, насколько его развод с Макеевой был болезненным, но Анастасия бесится», — отметила близкая знакомая звезды.

По ее словам, сегодня Анастасия делает все возможное, чтобы доказать пока еще официальному супругу, насколько лучше его новой возлюбленной. Так, например, актриса регулярно размещает в сети пикантные фото в пику новой избраннице юриста.

«Саша — байкер. Новый мотосезон он открыл с Катей. Она в марте выложила в соцсети красивую фотку, где сидит на его „Харлее“. А через месяц Макеева публикует десятки снимков, где она на чужом мотоцикле полуголая. Мол, смотри, я-то лучше, сексуальнее. Но ребятам на это пофиг. Делить Саше с женой нечего. Детей не завели. Хотя Сашка хотел. Уверена, с Катей у него получится настоящая семья», — заметила Полина.

Instagram @ekaterina_sedik, @polinapple_photography

Сама Анастасия Макеева от комментариев на больную тему пока воздерживается. Хотя периодически выкладывает в сеть грустные посты, рассказывая, что сад и огород помогают пережить ей сложные времена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруг Анастасии Макеевой Глеб Матвейчук назвал истинную причину развода с актрисой.

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