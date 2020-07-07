Как чувствуют себя добровольцы, участвующие в испытаниях вакцины от COVID-19

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Разработку вакцины ведет научный центр «Вектор» в Новосибирске, а также Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; 5-tv.ru

В Минобороны отчитались о состоянии добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса. За прошедшие две недели серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было. Тестирование проходит совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Чувствуют они себя хорошо. Жалоб не предъявляют. Сегодня, можно так сказать, прошел экватор нахождения в стационаре. Продолжаем за ними наблюдать ежедневно. Измерение давления, пульса, температуры, аускультацию проводим», — рассказала Светлана Волчихина, заведующий терапевтическим отделением, врач-соисследователь.

На следующей неделе добровольцам сделают вторую прививку от коронавируса. Она должна усилить защитные функции организма. Напомню, разработку вакцины от COVID также ведет научный центр «Вектор» в Новосибирске и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач рассказал о возможной опасности в ходе второй волны коронавируса.

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