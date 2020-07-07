Вот это сюрприз! Активисты подарили пенсионерам, лишившимся авто, нового «железного коня»

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Неравнодушные граждане отправились на авторынок, подобрали подходящий вариант и подготовили машину к эксплуатации.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Петрозаводске водитель прямо на дороге лишился средства передвижения. Старенькая машина вспыхнула на ходу и выгорела до тла на глазах у ее хозяев.

Для пожилой супружеской пары потеря автомобиля стала настоящей трагедией.

Пройти мимо чужой беды не смогли известные автоблогеры, деньги на новое авто для пенсионеров нашли за считанные дни.

Как дарили железного коня, наблюдал Линар Гинатулллин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудница избиркома Карелии пожертвовала выигранное авто многодетной семье.

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