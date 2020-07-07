Вот это сюрприз! Активисты подарили пенсионерам, лишившимся авто, нового «железного коня»
Неравнодушные граждане отправились на авторынок, подобрали подходящий вариант и подготовили машину к эксплуатации.
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Фото, видео: 5-tv.ru
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