Романтичные фото с супругом в Instagram-аккаунте светской львицы Ксении Собчак скорее исключение, чем правило. Трогательным кадрам звезда предпочитает шутливые видео, сценки-разборки и прочие вызывающие посты, приносящие немалую долю хайпа.

Впрочем, иногда даже столь скандальной особе нравиться делиться чем-то заурядным, но очень теплым и даже уютным. Например, таким, как это фото на закате. Перед зрителем — улыбчивая и домашняя Собчак, а слева от нее — обожаемый муж — театральный режиссер Константин Богомолов. Оба воодушевленно направили взгляд в одну и ту же сторону.

«Лето. Комары. Любофф!» — подписала фото телеведущая.

Instagram @xenia_sobchak

На удивление, любящие покритиковать звезду фолловеры, единодушно отметили, что снимок прекрасен. Правда, акцентировали внимание, что селебрити как-то странно уселись на скамейке: не вместе, а порознь, как чужие люди.

«Ой, а где обнимашки?! Или это все социальная дистанция?»

«Вы тут как бабуля с дедулей на завалинке!»

«А чего такое пионерское расстояние? А?»

«Костя, хоть бы обняли Ксюшу! Прям детский сад какой-то…!» — не унимались возмущенные юзеры.

Вскоре к активной дискуссии подключились и фолловеры, обеспокоенные здоровьем светской львицы. Последних сильно озадачил недавно травмированный нос Собчак. К сожалению, отчаянные попытки узнать, «приходит ли он в себя» успехом не увенчались. Однако кажется, и без комментариев от Ксении фолловеры вдоволь наговорились между собой.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где Ксения Собчак поет песню о злоключениях последнего месяца.