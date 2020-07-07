«А где обнимашки?!» — Богомолова и Собчак назвали «бабушкой и дедушкой» — фото
Очередное фото телеведущей вызвало небывалый ажиотаж в сети.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Романтичные фото с супругом в Instagram-аккаунте светской львицы Ксении Собчак скорее исключение, чем правило. Трогательным кадрам звезда предпочитает шутливые видео, сценки-разборки и прочие вызывающие посты, приносящие немалую долю хайпа.
Впрочем, иногда даже столь скандальной особе нравиться делиться чем-то заурядным, но очень теплым и даже уютным. Например, таким, как это фото на закате. Перед зрителем — улыбчивая и домашняя Собчак, а слева от нее — обожаемый муж — театральный режиссер Константин Богомолов. Оба воодушевленно направили взгляд в одну и ту же сторону.
«Лето. Комары. Любофф!» — подписала фото телеведущая.
На удивление, любящие покритиковать звезду фолловеры, единодушно отметили, что снимок прекрасен. Правда, акцентировали внимание, что селебрити как-то странно уселись на скамейке: не вместе, а порознь, как чужие люди.
«Ой, а где обнимашки?! Или это все социальная дистанция?»
«Вы тут как бабуля с дедулей на завалинке!»
«А чего такое пионерское расстояние? А?»
«Костя, хоть бы обняли Ксюшу! Прям детский сад какой-то…!» — не унимались возмущенные юзеры.
Вскоре к активной дискуссии подключились и фолловеры, обеспокоенные здоровьем светской львицы. Последних сильно озадачил недавно травмированный нос Собчак. К сожалению, отчаянные попытки узнать, «приходит ли он в себя» успехом не увенчались. Однако кажется, и без комментариев от Ксении фолловеры вдоволь наговорились между собой.
Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где Ксения Собчак поет песню о злоключениях последнего месяца.
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