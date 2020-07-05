«Мне божьи люди понавешали люлей»: Собчак спела о злоключениях последнего месяца

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Алина Потёмкина
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Ведущая сделала пародию на арию Квазимодо и не забыла упомянуть, что ей светит за вокал без соответствующих данных.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак, оказавшаяся в центре скандала после инцидента в Среднеуральском монастыре, решила посмеяться над собой. Она записала пародию на арию Квазимодо из мюзикла Notre-Dame-de-Paris и выложила ее в Instagram. Версия Собчак содержит отсылки ко всем злоключениям, случившимся с ней в течение последнего месяца: упоминается и сломанный нос, и неудачное вложение в крабовую ферму, и ссора с рэпером Тимати, и обвинения в расизме и сам конфликт в женской обители на Урале. Образ ведущая себе создала соответствующий — она облачилась в темный балахон, наподобие монашеского одеяния, а руки сковала цепями.

«Нос сломан и болит, но мне все мало,

Я вновь его сую куда попало.

Но даже в храме, где со свечей течет елей,

Мне божьи люди понавешали люлей», — пропела Собчак, с трудом попадая в ноты.

Предвидя издевки над ее вокальными данными, ведущая опередила своих хейтеров и украсила арию финалом, в котором рассказала, какая кара ждет ее за неумение петь.

«Ну а за то, что я так пакостно пою,

И после смерти мне вертеться на… костре», — заключила Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Номер заставил поклонников стонать от хохота.

«Шедеврально»

«Ксения, вы гениальны!»

«Браво! Какая самоирония! А петь без слуха и с больным носом — это высший пилотаж!»

«Никаких шансов у хейтеров, Ксения Анатольевна», — писали фолловеры.

Последний месяц действительно выдался для ведущей не самым удачным. Вначале ее обвинили в расизме из-за высказываний о протестах в США, вызванных убийством афроамериканца полицейскими. Из-за этого компания Audi даже разорвала с журналисткой контракт. Потом она публично поссорилась с рэпером Тимати после неудачной шутки про изнасилование певца Стаса Костюшкина. На этом беды Собчак не закончились, и она сломала нос, о чем рассказала поклонникам сама. Но тут ее заподозрили в ринопластике, так как после свежей операции ее лицо выглядело на удивление нормально. В довершение всех бед, как писал 5-tv.ru, киногруппу Собчак избили в Среднеуральском монастыре, куда она приехала снимать фильм о бывшем послушнике.

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