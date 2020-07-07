О каких серьезных заболеваниях говорит ваша кожа?

О каких проблемах организма может сказать ваша кожа? Порой она подает сигналы через пигментные пятна, кожный зуд и даже волосы. На какие необычные симптомы стоит обратить внимание и записаться на прием к врачу, специально для 5-tv.ru рассказала врач-дерматовенеролог Виктория Заярная.

О каких проблемах говорят пигментные пятна?

Пигментация по типу мелассы — это коричневатые пятна, которые чаще всего возникают у женщин на лице и являются индикатором эндокринной патологии. Также пигментация может возникать при приеме оральных контрацептивов или препаратов, обладающих фотосенсибилизирующей активностью, то есть, повышающих чувствительность коже к действию ультрафиолетовых лучшей и другим видам излучений. Кроме того, пигментация по типу мелассы может возникать после прохождения косметологических процедур в случае несоблюдения указаний специалиста на время реабилитационного периода кожи.

Для того, чтобы избежать пигментации в будущем или остановить ее развитие, врач Виктория Заярная советует не забывать наносить солнцезащитные средства на кожу лица и тела перед выходом на улицу. Особенно это касается летнего сезона и солнечных дней в любое время года. Обращайте внимание на УФ-индекс — показатель уровня ультрафиолетового излучения, который можно посмотреть в прогнозе погоды.

Стоит отметить, что подобный вид пигментации может произойти во время беременности. Так называемая «маска беременности», которая пропадает через несколько лет после родов. Черный акантоз — пигментация, возникающая при сахарном диабете в области складок. Его еще называют симптомом «грязной шеи». Стоит обратить внимание и на доброкачественные образование — родинки, которые также называются акрохордон. Желтоватые бляшки могут свидетельствовать о нарушении углеводного и липидного обмена.

О каких проблемах говорит кожный зуд?

Зуд на коже также может предшествовать постановке диагноза «сахарный диабет». Кроме этого, кожный зуд может указывать на патологию печени и желчевыводящих путей. Не стоит забывать о таком дерматологическом заболевании как чесотка. Кажется, что эта болезнь где-то далеко в прошлом, но это не так, рассказала врач-дерматовенеролог. Чесоткой можно заразиться в путешествии и во время ночевки вне дома. Люди, которые избыточно любят применять различные гигиенические манипуляции, должны понимать, что клиническая картина может быть стерта за счет механического удаления возбудителя.

О каких проблемах говорят высыпания на коже?

Виктория Заярная развенчала миф и рассказала, что карты прыщей не существует. Так же неверно думать, что высыпания в Y-зоне на лице указывают на проблемы половой системы.

Акне может протекать по-разному и на сегодняшний день выделяется три особенности течения. Первое — акне возникает в пубертатном периоде, а через какое время возникает ремиссия. Во втором варианте — акне может возникнуть в том же пубертате, затем наступит ремиссия и снова рецидив в возрасте старше 25 лет. В этом случае пациенте нередко говорят, что их акне «спустилось», объяснила врач. Это происходит, потому что привычная для высыпаний T-зона, сменила Y-зоной, а высыпания появились на зоне шеи и в области декольте. Стоит отметить, что бывают случаи, когда акне впервые появляется после 25 лет. Но все это не означает эндокринные патологии.

Ранее 5-tv.ru рассказал об основных причинах выпадения волос.