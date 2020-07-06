Две основные причины выпадения волос. Рассказывает специалист

|
Ирина Дряхлова
38

Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала, из-за каких сбоев в организме чаще всего выпадают волосы у мужчин и женщин.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rudolf; 5-tv.ru

Как часто вы замечали, что ваши густые волосы поредели, а пол буквально усыпан ими после каждого расчесывания? Причин выпадения волос может быть множество, но специально для 5-tv.ru, врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова выделила две основных проблемы, из-за которых может уменьшиться волосяной покров вашей головы.

Волосы выпадают из-за стресса

Довольно банальная и частая причина выпадения волос, которая встречается повсеместно. Особенно это актуально сейчас, когда мир пережил перемены в связи с пандемией коронавируса. Больше всего стресса испытали жители мегаполисов, заметила врач-дерматолог. После пережитых расстройств выпадение волос наступает через два месяца. Если вы сильно нервничали несколько месяцев назад, а волосы начали выпадать только сейчас, смело можете идти к врачу-трихологу. Компетентный специалист назначит мезотерапию, необходимые витамины и составит план лечения в целом.

Волосы выпадают из-за нехватки железа

Дефицит железа в организме сопровождается не только вялостью, звоном в ушах и быстрой утомляемость, но и выпадением волос. Татьяна Егорова рассказала, что если выпадение волос не связано с пережитым стрессом, скорее всего, вам следует проверить уровень железа. Если обследование покажет нехватку элемента — именно это являться причиной потери растительности на голове. После поднятия железа на безопасный уровень в организме, волосы перестанут выпадать и даже начнут расти гуще.

Ранее 5-tv.ru рассказал о трех самых опасных поз для сна.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
71.34
0.84 80.56
1.34
ТОП-5 умных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

19:11
Росприроднадзор назвал сумму ущерба экологии от разлива топлива в Норильске
19:03
Анна Семак раскрыла подробности родов дочери
18:54
Как модель, обвинившая в изнасиловании известного фотографа, восемь лет искала славу
18:45
Две основные причины выпадения волос. Рассказывает специалист
18:29
Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшее смерть человека
18:26
«Ищите „водителя“, который уважает „пассажира“»: Сябитова о первом сексе с новым партнером

Сейчас читают

«Ищите „водителя“, который уважает „пассажира“»: Сябитова о первом сексе с новым партнером
«Вам идет малыш на руках»: Корчевников поделился трогательным снимком
Марию Лиман шантажирует наследник азиатского миллиардера

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок