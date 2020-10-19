Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой

Марина Неруцких
Эксклюзив 42 907

После громкого развода с Ириной Лобачевой звездный фигурист старается ограждать своих новых пассий от пристального внимания СМИ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Заслуженный мастер спорта России, предприниматель и продюсер собственного ледового шоу Илья Авербух после развода с Ириной Лобачевой в 2007 году остается завидным женихом. Звездный фигурист не любит посвящать поклонников и прессу в перепитии личной жизни и старается ограждать своих новых пассий от пристального внимания СМИ.

Однако, по данным Hello.ru, Илья Авербух вот уже некоторое время встречается с 25-летней звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой. Издание даже опубликовало совместные снимки пары.

В интервью 5-tv.ru фигурист подтвердил, что его и Лизу Арзамасову связывают романтические отношения.

«Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они все были лживые, но здесь правда», — рассказал Илья Авербух.

И подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к продвижению каких-либо шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кети Топурия впервые вышла в свет с новым бойфрендом.

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