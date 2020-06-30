Кети Топурия впервые вышла в свет с новым бойфрендом

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Алиса Старжевская
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Влюбленные часто выкладывали в сеть совместные фото, но светские мероприятия посещали порознь.

Кети Топурия впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Фото: Instagram @keti_one_official

Кети Топурия и ее новый бойфренд Лев Деньгов впервые засветились на светском мероприятии как пара. Молодые люди давно рассказывают о своих чувствах на просторах интернета, но лишь сейчас решили предстать вместе перед публикой.

Как пишет Starhit.ru, влюбленные посетили день рождения теннисистки Светланы Кузнецовой, которое прошло в одном из московских ресторанов. Пара нежно держалась за руки и не скрывала нежных чувств друг к другу.

Роман солистки A’Studio с 35-летним бизнесменом Львом Деньговым длится чуть меньше года. Как ранее признавалась певица, она влюблена и «очень верит в эти отношения». Топурии даже приписывали беременность, но потом оказалось, что эти слухи были ложными.

Ранее Топурия встречалась с Алексеем Долматовым, более известным как рэпер Гуф. После разрыва с исполнителем Кети пообещала больше не выкладывать на обозрение публики моменты личной жизни, однако после знакомства с Деньговым, она начала постепенно делиться совместными снимками с предпринимателем.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель рассказала о своем материнстве.

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