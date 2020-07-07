Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене
Советник «Роскосмоса» проведет под стражей до 6 сентября 2020 года.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: REUTERS
Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения для Ивана Сафронова, которого подозревают в сотрудничестве с НАТО. Советник «Роскосмоса» проведет под стражей 1 месяц и 30 дней до 6 сентября 2020 года.
«Рассмотренный 07.07.2020 материал не содержал гриф секретности; слушание по материалу проходило в закрытом режиме на основании п. 1 ч.2 ст. 241 УПК РФ, в связи с удовлетворением судом соответствующего ходатайства», - сообщили в Лефортовском суде.
По данным контрразведки, Сафронов передал секретные сведения представителю одной из спецслужб стран НАТО. Пока непонятно какие именно эпизоды ему инкриминируют.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сафронов не признал вину в госизмене.
Читайте также
60%
0.83 81.47
0.91
Нашли ошибку?