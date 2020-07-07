Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения для Ивана Сафронова, которого подозревают в сотрудничестве с НАТО. Советник «Роскосмоса» проведет под стражей 1 месяц и 30 дней до 6 сентября 2020 года.

«Рассмотренный 07.07.2020 материал не содержал гриф секретности; слушание по материалу проходило в закрытом режиме на основании п. 1 ч.2 ст. 241 УПК РФ, в связи с удовлетворением судом соответствующего ходатайства», - сообщили в Лефортовском суде.

По данным контрразведки, Сафронов передал секретные сведения представителю одной из спецслужб стран НАТО. Пока непонятно какие именно эпизоды ему инкриминируют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сафронов не признал вину в госизмене.