ТОП-5 женских привычек, которые раздражают мужчин

Говорят, что мужчины и женщины — это существа с разных планет. Действительно, нас отличают порой такие разные черты, что в пору согласиться с астрологами, которые приписывают представительницам прекрасного пола родной Венеру, а сильного — Марс. Эксперты назвали пять женских привычек, которые неимоверно раздражают и вызывают непонимание у мужчин.

Бездонные женские сумки

Если спросить девушку, почему ее сумочка весит как саквояж путешественника, намерившегося объехать полмира, она очень удивится. Поговаривают, что в дамском клатче или ридикюле кроется самый настоящий Бермудский треугольник: ведь найти там что-то крайне затруднительно, причем, порой самой хозяйке. Мужчинам невдомек, что и зачем можно носить с собой, если просто вышел на пару часов из дома. Женщины лишь пожимают плечами и протягивают своему спутнику влажную салфетку, которой у него, естественно, отродясь не бывало.

Совместные поездки к ее родителям

Это худший вид досуга с точки зрения среднестатистического мужа. Потому что за столом ее мама будет рассказывать про дачную рассаду и интересоваться, почему зять так поправился за последний месяц. А потом благоверная обязательно скажет дома супругу, что он был невнимателен к ее родителям, или останется недовольна тем, что он налегал на напитки в компании ее папы. Зачем все это, если можно посетить любимых родственников самой?

«Ночной дожор» вопреки диете

Если ваша дама решила скинуть даже пару килограммов — жди беды. Во-первых, чаще всего вместе с ней на диету придется сесть и вам. И не важно, что вас, например, устраивает вес и ее, и свой собственный. Гораздо сложнее понять логику процесса. Весь день барышня будет держаться, съест только листик салата и зеленое яблоко, а потом перед сном вы застанете ее поедающей холодное мясо из борща, стоя перед распахнутым холодильником. Как тут не вспомнить Васисуалия Лоханкина! И зачем такие мучения?

Слезовыжимательное кино

Она прекрасно знает, что не выносит фильмы с трагическим финалом. И вы знаете. И все все понимают. Но нет, ваша избранница раз за разом пересматривает мелодраму и рыдает у вас на плече. Страшнее только, если на очередной сеанс вас затащили в кинотеатр, и терпеть это придется прилюдно.

Фотографии еды

Эта фишка уже уходит из моды, но отдельные поклонницы ее все еще держат марку. Хуже всего, что пока она не сделает желанный кадр, в котором должно быть идеально все — цвет, ракурс, свет, расположение столовых приборов вокруг тарелки — есть нельзя. И вам в том числе. Для чего эти танцы с бубном, мужчине не понять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про 13 эрогенных зон мужчин, которые изменят ваше представление о сексе. Вопреки распространенному мнению, центр удовольствия у представителей сильного пола далеко не один! Об этом знают не все женщины.