«Все как мы любим с Филиппом»: Рудковская и Киркоров отметились на вечере Тимати
Продюсер явилась на открытие ресторана рэпера в трендовом наряде.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @rudkovskayaofficial
Открытие семейного ресторана Тимати привлекло массу звезд российского шоу-бизнеса. На вечеринке по этому случаю собрались коллеги рэпера — Джиган, ST и такие селебрити, как Валерия, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров с детьми и Яна Рудковская.
Супруга фигуриста Евгения Плющенко впервые вышла в свет после ослабления ограничений в период пандемии. К удивлению поклонников, вместо привычного мини продюсер надела платье макси с укороченным жакетом и защитную маску в тон. При этом она смотрелась не менее ярко, чем «король» отечественной эстрады.
«Первый выход в свет. Мы на открытии у Тимати! Дешево, вкусно и быстро — все, как мы любим с Филиппом», — написала Рудковская в Instagram. При этом в оригинальном тексте поста знакомая Киркорова пропустила в его имени одну букву «п».
Для выхода в свет Яна выбрала закрытый, но эффектный и трендовый наряд. Как уточняет портал Teleprogramma.pro, историк моды Александр Васильев назвал этот желтый оттенок фаворитом сезона. А его коллега по «Модному приговору» телеведущая Эвелина Хромченко недавно рассказывала о жакетах подобно тому, в котором появилась Рудковская. По словам эксперта, такие вещи отлично подчеркивают талию и создают эффект стройности.
Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская пригрозила сбивать дроны папарацци над своим домом.
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