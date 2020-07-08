«Все как мы любим с Филиппом»: Рудковская и Киркоров отметились на вечере Тимати

Открытие семейного ресторана Тимати привлекло массу звезд российского шоу-бизнеса. На вечеринке по этому случаю собрались коллеги рэпера — Джиган, ST и такие селебрити, как Валерия, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров с детьми и Яна Рудковская.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко впервые вышла в свет после ослабления ограничений в период пандемии. К удивлению поклонников, вместо привычного мини продюсер надела платье макси с укороченным жакетом и защитную маску в тон. При этом она смотрелась не менее ярко, чем «король» отечественной эстрады.

«Первый выход в свет. Мы на открытии у Тимати! Дешево, вкусно и быстро — все, как мы любим с Филиппом», — написала Рудковская в Instagram. При этом в оригинальном тексте поста знакомая Киркорова пропустила в его имени одну букву «п».

Instagram @rudkovskayaofficial

Для выхода в свет Яна выбрала закрытый, но эффектный и трендовый наряд. Как уточняет портал Teleprogramma.pro, историк моды Александр Васильев назвал этот желтый оттенок фаворитом сезона. А его коллега по «Модному приговору» телеведущая Эвелина Хромченко недавно рассказывала о жакетах подобно тому, в котором появилась Рудковская. По словам эксперта, такие вещи отлично подчеркивают талию и создают эффект стройности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская пригрозила сбивать дроны папарацци над своим домом.