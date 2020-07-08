Россия станет еще теснее сотрудничать со странами Африки
Вопросы торгово-экономических отношений о время видеоконференции обсудил Сергей Лавров со своими коллегами из Египта, ЮАР и Демократической Республики Конго.
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Фото, видео: ТАСС / МИД РФ; 5-tv.ru
Россия и страны Африки наращивают торгово-экономические отношения и расширяют сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время видеоконференции со своими коллегами из Египта, ЮАР и Демократической Республики Конго.
Одной из тем стала ситуация с пандемией. Как отметил глава нашего МИД, сегодня ряд западных стран пытается спекулировать на ситуации с коронавирусом и продвигать свои интересы за счет других государств.
«Мы убеждены, что все эти усилия по продвижению односторонних интересов, они вредны, наносят серьезный ущерб общим интересам международного сообщества, которое требует консолидации и солидарности», — сказал Сергей Лавров.
На конференции также обсуждалась тема укрепления международного сотрудничества и предотвращение конфликтов на африканском континенте.
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