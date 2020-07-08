«Так много радости!» — Киркоров известил поклонников о прибавлении в семье
В разгар семейного праздника народный артист показал преподнесенный ему королевский подарок.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: Instagram @fkirkorov
Прибавление в семье Филиппа Киркорова доставило массу счастливых моментов звезде и его детям. «Королю эстрады» сделали подарок под стать — красивого коня в яблоках. Скакуна голштинской породы назвали Клод. Животное с первой секунды покорило новых хозяев. Об этом певец с гордостью сообщил поклонникам в День семьи, любви и верности.
«Добро пожаловать в нашу семью, Клод Киркоров! Да, у нас прибавление. Так много радости нам доставило это событие — к нам приехал наш конь Клод. Будем одаривать счастьем и заботой, а счастье семейное у нас есть, и я верю, мы приложим все усилия, чтобы с каждым днем его делать ярче, крепче и больше. И сегодня. И следующий. И каждый новый день. И теперь наши семейные дни будем проводить на конюшне», — написал переполняемый эмоциями Киркоров.
Артист и его наследники уже успели близко пообщаться с крапчатым красавцем и не сомневаются, что он ответит им взаимностью. Известно, что лошади голштинской породы обладают мягким нравом, привязчивы к людям и легко идут на контакт. Традиционно голштинцы использовались как пастушьи и верховые лошади, в том числе в кавалерии и почтовой службе. Сегодня они чаще всего задействованы в конном спорте, поскольку обладают высоким интеллектом и хорошо обучаемы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская и Киркоров отметились на вечере Тимати.
Читайте также
46%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?