SOS-средства: как позаботиться о коже после солнечного ожога

Летом при уходе за кожей обязательно нужно включать солнцезащитные средства, ведь именно в теплое время года ультрафиолетовое излучение особенно агрессивно и опасно для наружного покрова тела. В итоге невнимательность может закончиться солнечным ожогом, рассказывает клинический ординатор и дерматовенеролог Мария Лапина.

Солнечный ожог — это мощное воспаление кожи, вызванное интенсивным воздействие УФ-лучей. Сила реакции на прямые лучи солнца напрямую зависит от фототипа кожи — у одних она будет сильнее, а у других слабее.

В регионах, где при ярком солнце есть много воды, песка или снега, отраженные от них лучи сильно увеличивают риск получения ожога. А в высокогорье проблемой является куда большая интенсивность излучения, так что сильные ожоги могут появиться очень быстро.

Что поможет при ожогах?

При легких ожогах краснота и легкое повышение температуры появляются быстро, но сходят через несколько часов, а вот при средней и тяжелой форме к повышению температуры, покраснениям и зуду присоединяются тошнота, головная боль и пузыри на коже.

При любых ожогах нужно первым делом охладить кожу при помощи холодных компрессов, лосьонов или мистов. Гормональные средства на основе глюкокортикостероидов стоит использовать только после консультации с врачом.

Специалист рекомендует летом и на пляжном отдыхе иметь под рукой надежные средства, которые можно достать в любой аптеке: крем «Бепантен» или спрей-пену «Пантенол». Они быстро охлаждают кожу и ускоряют процессы восстановления тканей. В случае более серьезных проблем следует добавить средства по уходу за чувствительной кожей.

В борьбе с последствиями солнечных ожогов отлично помогает нахождение внутри помещений, употребление большого количества прохладной чистой воды и еда с большим содержанием антиоксидантов — фрукты, овощи, зелень. Антиоксиданты обладают свойством укреплять иммунитет эпидермиса и лучше противостоять негативному воздействию ультрафиолета и свободных радикалов.

Что нельзя применять при ожогах?

Классический метод лечения ожогов маслом категорически запрещен, ведь может привести только к усилению воспаления. Также под запретом грубые мочалки и полотенца, механическая чистка лица, скрабы с крупными абразивными частичками, средства от акне, пилинги на основе кислот и спиртовая косметика.

О популярных в России сметане, молоке и меде, которыми смазывают обожженную кожу, тоже стоит забыть. Пищевые продукты могут вызывать аллергическую реакцию, а при сильных повреждениях кожи попасть в рану и привести к заражению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как можно помочь своему организму справиться с сильной жарой.