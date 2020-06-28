Какую угрозу здоровью несет жара и как помочь организму в теплую погоду?

Самая большая угроза здоровью в жаркую погоду — большая потеря жидкости, которую организму приходится восполнять. А это серьезная нагрузка на организм, особенно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми — гипертонией, атеросклерозом или сердечной недостаточностью.

«В жару происходит потеря жидкости, приходится ее восполнять. Для больных с сердечной недостаточностью, с гипертонией это довольно большая дополнительная нагрузка на сердце. На ногах появляются отеки, возникает одышка, повышается артериальное давление», - пояснил в интервью РБК руководитель службы «Стоп-инсульт», врач-ангионевролог Евгений Широков.

Кроме того, по словам доктора, из-за потери жидкости происходит сгущение крови, что опасно для больных атеросклерозом, так как процесс питания тканей кровью при этом ухудшается. А солнечные ожоги ведут к повышению свертываемости крови, что может стать причиной образования тромбов.

«Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов», — резюмировал медик.

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