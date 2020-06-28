Какую угрозу здоровью несет жара и как помочь организму в теплую погоду?

|
Светлана Александрова
17

Ангионевролог Евгений Широков объяснил, почему необходимо пить больше жидкости при высокой температуре.

Какую угрозу здоровью несет жара и как помочь организму в теплую погоду?

Фото: www.globallookpress.com /Demian Stringer

Тема:
Погода

Самая большая угроза здоровью в жаркую погоду — большая потеря жидкости, которую организму приходится восполнять. А это серьезная нагрузка на организм, особенно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми — гипертонией, атеросклерозом или сердечной недостаточностью.

«В жару происходит потеря жидкости, приходится ее восполнять. Для больных с сердечной недостаточностью, с гипертонией это довольно большая дополнительная нагрузка на сердце. На ногах появляются отеки, возникает одышка, повышается артериальное давление», - пояснил в интервью РБК руководитель службы «Стоп-инсульт», врач-ангионевролог Евгений Широков.

Кроме того, по словам доктора, из-за потери жидкости происходит сгущение крови, что опасно для больных атеросклерозом, так как процесс питания тканей кровью при этом ухудшается. А солнечные ожоги ведут к повышению свертываемости крови, что может стать причиной образования тромбов.

«Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов», — резюмировал медик.

Ранее, как писал 5-tv.ru, необычный способ спастись от невыносимой жары подсказал известный детский врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Тема:
Погода
26 июн
Владивосток уходит под воду — видео
26 июн
Европейскую часть России ожидает аномальное похолодание
26 июн
Владивосток заливают дожди, в Москве — солнце: какая погода ждет россиян
25 июн
Доктор Комаровский поделился необычным лайфхаком по спасению от жары
25 июн
Россиян предупредили о температурных аномалиях в конце июня
24 июн
Синоптик предупредил россиян о высоком солнечном излучении
23 июн
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
22 июн
«Вот и лето прошло»: на регионы России обрушились ливни, грозы и даже выпал снег
20 июн
Когда дожди прекратят заливать Москву — прогноз синоптика
20 июн
Два человека пострадали в Москве от удара молнии в парке — видео

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года

Последние новости

22:25
Какую угрозу здоровью несет жара и как помочь организму в теплую погоду?
22:10
Пять человек погибли после буйной вечеринки в Рио-де-Жанейро
21:54
«Она его раздражала!» — Трамп назвал истинную причину выхода России из G8
21:43
Водителя люксового такси расстреляли в Подмосковье
21:30
«Мечтала о траве по пояс»: Гузеева предпочла зеленый океан синему морю — фото
21:19
ТОП-4 варианта женской обуви, которая сильно возбуждает мужчин

Сейчас читают

Сказки не будет: ТОП-5 причин, почему иностранцы не хотят жениться на россиянках
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Марина Александрова опубликовала три снимка из Крыма. Поклонники не могут выбрать лучший

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок