Гражданина Литвы задержали в Калининградской области по подозрению в нелегальном пересечении госграницы Российской Федерации.

Как пояснили 5-tv.ru в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по региону, нарушитель был задержан в Советском городском округе во вторник, 7 июля. Литовец 1998 года рождения на байдарке плыл по реке Неман в сторону России.

«В сложных погодных условиях нарушителя своевременно обнаружил и задержал пограничный наряд у российского берега реки», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 18.1 КоАП РФ «О нарушении Государственной границы». Мужчине грозит административное наказание в виде штрафа до 800 тысяч рублей, а также депортация на родину.

В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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