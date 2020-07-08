Видео задержания пьяного мэра Саяногорска инспекторами ГИБДД
Михаил Валов в состоянии алкогольного опьянения попался на глаза дорожной полиции ночью 8 июля.
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Фото, видео: Facebook @mihail.valov.7; 5-tv.ru
Мэра Саяногорска Михаила Валова задержали около двух часов ночи 8 июля. Он управлял личным автомобилем. В его крови обнаружили алкоголь.
Источник в ГИБДД Саяногорска подтвердил 5-tv.ru, что за рулем автомобиля находился Валов. Сам Михаил Валов написал на своей странице в Facebook, что стал участником «дорожного происшествия». Он отказался признавать вину, а положительный тест на алкоголь объяснил тем, что принимает лекарства.
Как стало известно 5-tv.ru, Валов уже попадал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В 2012 году он протаранил автомобиль, где пострадали люди. Михаил Валов скрылся с места происшествия. Тогда он не понес наказания за это. Политолог Александр Бортников объяснил это тем, что СМИ Хакасии «из солидарности» не стали писать о ДТП с участием Валова.
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