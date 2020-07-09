Чем запомнился матч «Спартак» — «Локомотив»
В конце первого тайма судья удалил главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; Instagram @evgeniy_fcsm
Вничью завершилось столичное дерби в рамках 27-го тура российской футбольной премьер-лиги. Встреча ФК «Спартак-Москва» с «Локомотивом» на стадионе в Тушино закончилась со счетом 1:1. Открыли счет хозяева — на 38-й минуте гол забил Эсекель Понсе. Несколько минут спустя Алексей Миранчук с пенальти сравнял счет.
При этом — две желтых карточки за минуту, а вслед за ними — красную — получил за споры наставник «Спартака» Доменико Тедеско, возмущенный решением судьи назначить штрафной по воротам «красно-белых» после нарушения со стороны Наиля Умярова. В результате во втором тайме спартаковцы остались без наставлений главного тренера.
отстаньте от Тедеско уже pic.twitter.com/pbZHNVGKWj— ⚽️Tina_Leon⚽️ (@TinaGOLeon) July 8, 2020
На послематчевой пресс-конференции Тедеско заявил, что шокирован судейством, а его подопечные «расстроены» и «подавлены», хотя сегодня «заслужили большего».
«Я шокирован сегодняшним матчем, я уважаю работу судей, она непростая. Но хотел бы, чтобы они уважали и нашу работу», — цитирует тренера РИА Новости.
По его словам, судьи уже не в первый раз принимают «странные решения» в отношении «Спартака».
«Я не оспариваю факт пенальти, но в эпизоде до этого Умяров не нарушал правила на Жоао Марио. Тот эпизод привел к пенальти. Не первый раз против нас творится такое. Это убивает. Почему не обратиться к VAR?» — заявил Тедеско.
Накануне, как сообщал 5-tv.ru, совет директоров ФК «Спартак-Москва» приняло решение об увольнении гендиректора клуба Томаса Цорна.
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