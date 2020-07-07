ФК «Спартак» объявил об увольнении Томаса Цорна с поста гендиректора
Немецкий спортивный функционер русского происхождения возглавлял клуб, находящийся сейчас на седьмом месте в турнирной таблице Чемпионата России, чуть больше года.
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Фото, видео: Instagram @fcsm_official; ТАСС / Щербак Александр
Футбольный клуб «Спартак-Москва» объявил об увольнении Томаса Цорна с поста генерального директора. Соответствующее решение принял совет директоров клуба, говорится в сообщении на официальной странице «Спартака» в Instagram.
«Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — написано в посте.
Сообщается также, что сейчас руководство ФК «Спартак-Москва» рассматривает несколько кандидатов на пост гендиректора, имя нового руководителя обещают назвать в ближайшие дни, как только будет принято решение.
Немецкий спортивный функционер русского происхождения Томас Цорн возглавлял столичный «Спартак», находящийся сейчас на седьмом месте в турнирной таблице Чемпионата России,чуть больше года — с мая 2019.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпионом России по итогам 26-го тура РФПЛ досрочно стал петербургский «Зенит».
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