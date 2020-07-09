Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Ранее аналогичный запрет в отношении СМИ приняла Латвия.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; 5-tv.ru
С сегодняшнего дня Литве приостанавливают вещание российского телеканала RT.
Соответствующее решение было принято литовской комиссией по радио и телевидению.
В российском МИДе расценили эти действия как недружественные, и как очередной шаг в борьбе с альтернативным мнением.
Россия призвала отреагировать на это решение представителям ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Ранее аналогичный запрет на трансляции RT приняла соседняя Латвия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что литовец на байдарке незаконно пересек границу с Россией.
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