«Очень уж хотелось»: что украл Киркоров 32 года назад?

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Валентин Черников
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«Поп-король» покаялся на шоу Максима Галкина.

«Очень уж хотелось»: что украл Киркоров 32 года назад?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

«Король» отечественной эстрады Филипп Киркоров сделал неожиданное признание на съемках шоу Максима Галкина «Музыкалити». Народный артист заявил, что когда-то отчаялся на кражу.

Певец стал героем музыкальной программы вместе с рэпером Джиганом. В процессе беседы ведущий поинтересовался у старшего по возрасту гостя, крал ли он когда-нибудь. На это «поп-король» ответил утвердительно. По его словам, такой инцидент имел место лишь однажды и произошел 32 года назад в сингапурском аэропорту по дороге в Австралию.

Украденный им предмет не представлял большой ценности. Любимец публики стащил золотой маркер. Киркорову он понадобился для автографов.

«Тогда еще не было этих свистулек в магазинах, а фломастер очень уж хотелось», — оправдался певец.

Как заметил сам исполнитель, его поступок стал проявлением юношеского максимализма. В зрелости он бы не позволил себе подобного, заверил Киркоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров перепутал сына Мартина с чужим ребенком.

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