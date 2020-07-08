Царский подарок, сделанный Филиппу Киркорову, заставил его на мгновение забыть обо всем на свете. В том числе о том, как выглядит его сын Мартин-Кристин, передает портал «Утро.ру».

Вместе с детьми певец отправился в подмосковный конно-спортивный комплекс. Там его наследники на протяжении месяца осваивают технику езды на лошадях и конную акробатику. Поводом для визита «короля эстрады» стало радостное событие: подруга Киркорова, организатор соревнований по джигитовке Мария Шунина подарила ему роскошного коня голштинской породы. Народный артист отвел детей в конюшню, где все трое пообщались с новым членом семьи. После этого счастливый отец понаблюдал за занятиями Мартина и Аллы-Виктории.

Дети впечатлили звезду и специалистов джигитовки, показывая чудеса акробатики. По словам Шуниной, за столь короткий срок восьмилетние ребята добились потрясающих результатов — похоже, у них талант. Глядя на наследников, «поп-король» отметил, что они воплотили его давние мечты.

Instagram @fkirkorov

Однако в процессе зрелища произошел курьез. На радостях от подаренного коня и успехов детей Киркоров перепутал Мартина с другим мальчиком, что отразилось на сделанной им видеозаписи.

Желая подбодрить сына, певец с полминуты пытается до него докричаться и не получает ответа — ребенок, к которому он обращается, не оборачивается. В то же время на видео можно заменить настоящего Мартина, который тем временем старается привлечь внимание отца очередным трюком. А тот не замечает.

«Молодец, ты мой герой!» — крикнула сыну Киркорова внимательная Мария.

«Кто?» — не понял артист.

«Кто! Мартин! Сына не узнал?!»

Только теперь родитель сообразил, что все это время кричал не тому ребенку, но виду не показал. Он перенаправил камеру на сына и с тех пор старался держать его в поле зрения, как и не уступающую ему в искусной езде дочь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская и Киркоров отметились на вечере Тимати.