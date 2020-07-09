Лоза раскритиковал «недоученных» студентов за игру в КВН

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Алина Потёмкина
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Музыкант заявил, что знаменитая игра лишила тысяч специалистов экономику страны.

Фото, видео: Wikipedia.org; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Victor Lisitsyn, Pravda Komsomolskaya, konstantin.farniev/ facebook.com

Известный музыкант и критик всего на свете Юрий Лоза прошелся по Клубу веселых и находчивых (КВН). В интервью «Вечерней Москве» он заявил, что знаменитая игра отняла у экономики России множество студентов, не дав им окончить вузы и стать дипломированными специалистами.

«Легитимизированный на самом высоком уровне КВН вышиб из нашей экономики тысячи студентов. Это недоученные инженеры, и бог весть кто еще недоученный, и эти люди могли бы строить мосты и делать массу иных полезных вещей, а они что? Ходят толпой с канала на канал, как-то шутят и занимаются полной ерундой», — сказал Лоза.

По его мнению, странно, что в стенах вузов, где учились когда-то КВНщики, теперь висят их портреты, хотя многие из них так и не доучились, а значит, не могут быть примером для нынешних студентов. Юмору тоже нужно обучаться, также заверил музыкант.

«Хочешь быть юмористом? Иди и учись на юмориста, никто не против. По крайней мере узнаешь, что такое юмор как таковой, в чем заключено искусство пародии, что можно делать и чего делать нельзя», — подытожил артист.

Юрий Лоза известен своими хлесткими высказываниями в адрес многих известных людей. Любит он комментировать и социальные проблемы людей. Так, ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лоза поучаствовал в нашумевшей заочной полемике продюсера Иосифа Пригожина с актерами и музыкантами по поводу «безденежья» в результате ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

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