Юрий Лоза о простое артистов в самоизоляции: «Всем кто пострадал, надо помочь»
При этом автор хита «Маленький плот» отказался ввязываться в спор продюсера Иосифа Пригожина с актерами Иваном Охлобыстиным и Алексеем Паниным.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев
Певец и музыкант Юрий Лоза высказался по поводу нашумевшей заочной полемики продюсера Иосифа Пригожина с актерами и музыкантами по поводу «безденежья» в результате ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.
«Звезды шоу-бизнеса — все разные, все люди, среди них есть состоятельные, есть не состоятельные. Есть необходимость помочь всем, абсолютно всем кто пострадал, у кого прикрыли бизнес», — высказал он свою позицию.
Помимо финансовых последствий от самоизоляции для знаменитостей, автор хита «Маленький плот» привел пример из своей повседневной жизни, когда напротив его дома существовал пункт по оказанию бытовых услуг, однако он закрыт со времени введения режима самоизоляции. При этом владелец этого частного бизнеса продолжает арендовать помещение, хотя услуги клиентам не оказываются.
«Все люди, кто пострадал во время эпидемии, должны получить помощь от государства, так делают все государства Европы и вообще в мире. Если государство вводит какие-то нормативы, закрывает какие-то заведения, оно должно предпринимать какие-то действия для того, чтобы обеспечить людей хотя бы прожиточным минимумом», — заключил он.
При этом Лоза категорически отказался ввязываться в спор между Иосифом Пригожиным с одной стороны, и актерами Иваном Охлобыстиным, Алексеем Паниным и музыкантом Сергеем Шнуровым с другой об «обязанности» государства помочь им возместить убытки от простоя в работе.
Между тем российские знаменитости подали заявления на получение выплат в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на работника в размере 12 тысяч рублей. Одобрение на выплаты, в частности, получили Дима Билан, Николай Басков и Регина Тодоренко. Всех их подержал Иосиф Пригожин.
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