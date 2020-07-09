Звезда телесериала «Хор» Ная Ривера утонула в озере

Актриса, сыгравшая роль Сантаны Лопез в американском телесериале «Хор» пропала без вести во время прогулки по озеру Пиру в Калифорнии 8 июля, сообщил портал «Утро.ру». Согласно данным шерифа округа Вентура, сына Наи Риверы Джози обнаружили спящим в лодке, на которую он забрался самостоятельно.

Как рассказал мальчик сотрудникам полиции, он и его мама купались в озере, но на лодку она уже не вернулась. О ребенке в опасной ситуации сообщил местный лодочник, когда увидел его без взрослых поблизости.

Актриса Ная Ривера и ее сын Джози. Фото: Instagram @nayarivera

Озеро обыскали в поисках актрисы, но ее тело обнаружено не было. По предварительным данным, 33-летняя Ная Ривера утонула, поиски продолжаются с помощью дронов и вертолетов. Пока что актриса числится пропавшей без вести.

Ная Ривера родилась в Калифорнии 12 января 1987-го. Родители занялись продвижением дочери в кинематограф еще в ее детстве: девочка снималась для различных рекламных кампаний, а в четыре года дебютировала в одной из главных ролей в сериале «Королевская семья».

В подростковые годы Ривера снималась в эпизодических ролях во многих телесериалах, например, в «Спасателях Малибу». Большую популярность актриса получила после того, как ее пригласили на роль чирлидерши Сантаны Лопез в музыкальном сериале «Хор» в 2009-м. Еще одной известной работой актрисы является сериал «Кровавые горничные».

Если Наю Риверу не найдут живой, то ее сын Джози скорее всего будет воспитываться его биологическим отцом Районом Дорси. Супруги развелись в 2018-м.

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