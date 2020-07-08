«Учеба — на первом месте»: одноклассница расчлененной Ещенко рассказала о ее детстве
В интервью девушка поделилась мнением о характере погибшей ужасной смертью аспирантки.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
Фото, видео: Facebook / Анастасия Ещенко; 5-tv.ru
Одноклассница зверски убитой и расчлененной в Петербурге аспирантки Анастасии Ещенко поделилась с 5-tv.ru своим мнением о подруге детства.
София Дворкина из станицы Нововеличковская хорошо знает Анастасию. Они родились в один день, росли вместе, ходили вместе в детский сад и школу, но после переезда Ещенко в Петербург их общение прервалось.
София рассказала, что подруга детства всегда сторонилась одноклассников — ее не интересовали вечеринки, а общению она предпочитала учебу, которая всегда была у нее на первом месте. В школе у нее не было любовных отношений с ровесниками, все свободное время она уделяла учебе.
«Доброта, отзывчивость и целеустремленность», — перечислила София основные черты характера Ещенко.
София следила за жизнью подруги в социальной сети Instagram, но и подумать не могла о том, что происходит в ее личной жизни, ведь ничего в постах девушки не навело ее на подозрения. Об отношениях с историком Соколовым она узнала постфактум, когда в СМИ сообщили о гибели девушки.
София также отметила, что Анастасия всегда вела себя очень деликатно и вежливо, а использование бранных слов в речи было ей несвойственно. Она прокомментировала обнародованную переписку юной аспирантки и ее преподавателя историка Соколова.
«Мое мнение, Настя никогда бы так не общалась резко, ее, наверное, что-то вынудило так написать», — решительно заявила она.
Листая старые фотоальбомы, София вспомнила забавную историю из детства, когда Ещенко накормила бездомных котят котлетами из школьной столовой. По ее мнению, это многое говорит об Анастасии — какой доброй и отзывчивой она была.
Ранее 5-tv.ru рассказывал новые подробности скандала Соколова и его жертвы.
- 8 июл
- Дело доцента Соколова: подозреваемый хотел сбежать во Францию?
- 8 июл
- «Не надо думать, что она белая и пушистая»: свидетель по делу Соколова о Ещенко
- 7 июл
- Переписка Соколова и убитой студентки: почему историк рьяно настаивал на ее оглашении
- 6 июл
- Адвокат семьи Ещенко подозревает, что переписка историка с аспиранткой была подправлена Соколовым
- 6 июл
- «Ненавижу тебя и твоих выродков»: Новые подробности скандала Соколова и его жертвы
- 3 июл
- Историк Соколов «изъявил желание» поставить ему в камеру телевизор
- 30 июн
- Заседание по делу историка Соколова отложили после его истерики в суде
- 29 июн
- «Люди не знают, что она творила!» — у Олега Соколова случилась истерика на суде
- 24 июн
- Пили коньяк и говорили о Наполеоне: как прошла последняя вечеринка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
- 22 июн
- «Напомнило, как сотрудники мясокомбината выносили мешки»: свидетель раскрыл жуткие подробности истории Соколова
Читайте также
60%
-0.93 80.41
-1.06
Нашли ошибку?