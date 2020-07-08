«Учеба — на первом месте»: одноклассница расчлененной Ещенко рассказала о ее детстве

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 61

В интервью девушка поделилась мнением о характере погибшей ужасной смертью аспирантки.

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Фото, видео: Facebook / Анастасия Ещенко; 5-tv.ru

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Одноклассница зверски убитой и расчлененной в Петербурге аспирантки Анастасии Ещенко поделилась с 5-tv.ru своим мнением о подруге детства.

София Дворкина из станицы Нововеличковская хорошо знает Анастасию. Они родились в один день, росли вместе, ходили вместе в детский сад и школу, но после переезда Ещенко в Петербург их общение прервалось.

София рассказала, что подруга детства всегда сторонилась одноклассников — ее не интересовали вечеринки, а общению она предпочитала учебу, которая всегда была у нее на первом месте. В школе у нее не было любовных отношений с ровесниками, все свободное время она уделяла учебе.

«Доброта, отзывчивость и целеустремленность», — перечислила София основные черты характера Ещенко.

София следила за жизнью подруги в социальной сети Instagram, но и подумать не могла о том, что происходит в ее личной жизни, ведь ничего в постах девушки не навело ее на подозрения. Об отношениях с историком Соколовым она узнала постфактум, когда в СМИ сообщили о гибели девушки.

София также отметила, что Анастасия всегда вела себя очень деликатно и вежливо, а использование бранных слов в речи было ей несвойственно. Она прокомментировала обнародованную переписку юной аспирантки и ее преподавателя историка Соколова.

«Мое мнение, Настя никогда бы так не общалась резко, ее, наверное, что-то вынудило так написать», — решительно заявила она.

Листая старые фотоальбомы, София вспомнила забавную историю из детства, когда Ещенко накормила бездомных котят котлетами из школьной столовой. По ее мнению, это многое говорит об Анастасии — какой доброй и отзывчивой она была.

Ранее 5-tv.ru рассказывал новые подробности скандала Соколова и его жертвы.

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