Полиция раскрыла сеть подпольных казино в Красноярском крае

В Красноярске полиция раскрыла сеть подпольных казино. Они располагались в жилых домах и были хорошо замаскированы. Без всяких вывесок, за железными дверями работали 10 игровых залов, которые приносили многомиллионные доходы. Силовики обнаружили десятки игровых автоматов, а также столы для покера, карты и фишки. Задержано 12 человек.

«По имеющейся информации, в состав группы входили организаторы, крупье, а также администраторы игорных залов. Злоумышленники открыли более 10 подпольных клубов в Красноярске и Железногорске. По предварительным данным, сумма извлеченного дохода от незаконной деятельности превысила 83 миллиона рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Виновным грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.