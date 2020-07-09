«Беременна, что ли?» — Королева приняла участие во флешмобе Потапа
Появление видео спровоцировало слухи о беременности жены Тарзана.
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Фото, видео: Instagram @realpotap
Наташа Королева появилась в видео, где танцует под песню Chica Bamboni украинского исполнителя и продюсера Потапа. Видео поделился на своей странице в Instagram сам Потап, пишет «Утро.ру».
На нем Королева в необычном образе зажигает под хит Потапа: купальник, цветные солнечные очки и голубая шуба. Певица не побоялась предстать в таком виде перед многотысячной аудиторией (у Потапа 1,9 миллиона подписчиков в сети Instagram — Прим. ред.), но получила неожиданную реакцию.
Если многие комментарии под видео касались самого танца, одежды Королевой и музыки Потапа, то нашлись и те, кто заподозрил тайную беременность у супруги Тарзана.
«Она беременна, что ли?» — написали ей в комментариях.
Наташа Королева на вопрос не отреагировала, зато радостно написала Потапу.
«Киевский мальчишка, ты крутой!» — и позже выложила это видео у себя в сторис.
Телеканал 5-tv.ru писал, что ее супруг Сергей Глушко выложил фото с женой, обнажившей свой «фасад».
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