«Беременна, что ли?» — Королева приняла участие во флешмобе Потапа

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Алиса Старжевская
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Появление видео спровоцировало слухи о беременности жены Тарзана.

Фото, видео: Instagram @realpotap

Наташа Королева появилась в видео, где танцует под песню Chica Bamboni украинского исполнителя и продюсера Потапа. Видео поделился на своей странице в Instagram сам Потап, пишет «Утро.ру».

На нем Королева в необычном образе зажигает под хит Потапа: купальник, цветные солнечные очки и голубая шуба. Певица не побоялась предстать в таком виде перед многотысячной аудиторией (у Потапа 1,9 миллиона подписчиков в сети Instagram — Прим. ред.), но получила неожиданную реакцию.

Instagram @realpotap

Если многие комментарии под видео касались самого танца, одежды Королевой и музыки Потапа, то нашлись и те, кто заподозрил тайную беременность у супруги Тарзана.

«Она беременна, что ли?» — написали ей в комментариях.

Наташа Королева на вопрос не отреагировала, зато радостно написала Потапу.

«Киевский мальчишка, ты крутой!» — и позже выложила это видео у себя в сторис.

Телеканал 5-tv.ru писал, что ее супруг Сергей Глушко выложил фото с женой, обнажившей свой «фасад».

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