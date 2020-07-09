«Оголила свой фасад»: Тарзан выложил новое фото с женой
Поклонники получили еще одно доказательство любви Тарзана и Наташи Королевой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @tarzan___official
Тарзан, настоящее имя которого Сергей Глушко, обожает эпатировать публику, регулярно публикуя свои обнаженные фотографии на странице в социальной сети Instagram. На этот раз рядом с ним и его жена, Наташа Королева.
«Как-то летом, на рассвете, заглянул в соседний сад,
Там смуглянка, киевлянка, оголила свой фасад…» — перефразировал слова известной песни Тарзан.
На фотографии, однако, певицу Наташу Королеву сложно обвинить в нескромности — простое летнее платье скрывает куда больше, чем одежда позирующего рядом с супругой стриптизера. Он не упустил шанса покрасоваться своим накачанным торсом и идеальным прессом.
«Сергей, вы поэт»;
«Идеальный фасад!»;
«Потрясающая парочка»;
«Похожи на героев мультфильма „Красавица и чудовище“ в конце мультика», — порадовались за пару в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Глушко спустя много лет показал поклонникам видео со свадьбы с Наташей Королевой.
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