«Оголила свой фасад»: Тарзан выложил новое фото с женой

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Алиса Старжевская
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Поклонники получили еще одно доказательство любви Тарзана и Наташи Королевой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @tarzan___official

Тарзан, настоящее имя которого Сергей Глушко, обожает эпатировать публику, регулярно публикуя свои обнаженные фотографии на странице в социальной сети Instagram. На этот раз рядом с ним и его жена, Наташа Королева.

«Как-то летом, на рассвете, заглянул в соседний сад,

Там смуглянка, киевлянка, оголила свой фасад…» — перефразировал слова известной песни Тарзан.

Instagram @tarzan___official

На фотографии, однако, певицу Наташу Королеву сложно обвинить в нескромности — простое летнее платье скрывает куда больше, чем одежда позирующего рядом с супругой стриптизера. Он не упустил шанса покрасоваться своим накачанным торсом и идеальным прессом.

«Сергей, вы поэт»;

«Идеальный фасад!»;

«Потрясающая парочка»;

«Похожи на героев мультфильма „Красавица и чудовище“ в конце мультика», — порадовались за пару в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Глушко спустя много лет показал поклонникам видео со свадьбы с Наташей Королевой.

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