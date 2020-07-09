«Вылитая Гришаева»: Лобода и Тетрадзе поют в Мексике

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Алиса Старжевская
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Певица продолжает волновать умы фанатов тем, что отдыхает в Мексике в компании звездного дизайнера.

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода продолжает делиться с поклонниками историями из своей жизни на карантине в Мексике, где она отдыхает с детьми с января. На своей личной странице в Instagram она выложила забавное видео.

На нем Лобода и известный звездный стилист и дизайнер Бичола Тетрадзе появляются под песню из индийского фильма «Танцор диско», кривляются на камеру и примеряют на себя фильтр-маску, меняющую их внешность до неузнаваемости. Про эту пару давно ходят слухи, что они могут встречаться.

Instagram @lobodaofficial

Подписчики Светланы разошлись во мнениях, нравится им ее новый пост или нет.

«Вылитая Гришаева»;

«Что это было…»;

«Подумала, что Шер!»;

«Это хуже, чем Моргенштерн», — написали ей они.

Светлана Лобода давно не радовала поклонников новыми хитами, о чем ей постоянно напоминают в комментариях к ее фото и видео. Однако недавно она рассказала о съемках в новом клипе, а 5-tv.ru писал о том, что ее образ в ярком костюме полностью повторила Рената Литвинова.

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