«Вылитая Гришаева»: Лобода и Тетрадзе поют в Мексике

Украинская певица Светлана Лобода продолжает делиться с поклонниками историями из своей жизни на карантине в Мексике, где она отдыхает с детьми с января. На своей личной странице в Instagram она выложила забавное видео.

На нем Лобода и известный звездный стилист и дизайнер Бичола Тетрадзе появляются под песню из индийского фильма «Танцор диско», кривляются на камеру и примеряют на себя фильтр-маску, меняющую их внешность до неузнаваемости. Про эту пару давно ходят слухи, что они могут встречаться.

Instagram @lobodaofficial

Подписчики Светланы разошлись во мнениях, нравится им ее новый пост или нет.

«Вылитая Гришаева»;

«Что это было…»;

«Подумала, что Шер!»;

«Это хуже, чем Моргенштерн», — написали ей они.

Светлана Лобода давно не радовала поклонников новыми хитами, о чем ей постоянно напоминают в комментариях к ее фото и видео. Однако недавно она рассказала о съемках в новом клипе, а 5-tv.ru писал о том, что ее образ в ярком костюме полностью повторила Рената Литвинова.