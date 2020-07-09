«Вылитая Гришаева»: Лобода и Тетрадзе поют в Мексике
Певица продолжает волновать умы фанатов тем, что отдыхает в Мексике в компании звездного дизайнера.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода продолжает делиться с поклонниками историями из своей жизни на карантине в Мексике, где она отдыхает с детьми с января. На своей личной странице в Instagram она выложила забавное видео.
На нем Лобода и известный звездный стилист и дизайнер Бичола Тетрадзе появляются под песню из индийского фильма «Танцор диско», кривляются на камеру и примеряют на себя фильтр-маску, меняющую их внешность до неузнаваемости. Про эту пару давно ходят слухи, что они могут встречаться.
Подписчики Светланы разошлись во мнениях, нравится им ее новый пост или нет.
«Вылитая Гришаева»;
«Что это было…»;
«Подумала, что Шер!»;
«Это хуже, чем Моргенштерн», — написали ей они.
Светлана Лобода давно не радовала поклонников новыми хитами, о чем ей постоянно напоминают в комментариях к ее фото и видео. Однако недавно она рассказала о съемках в новом клипе, а 5-tv.ru писал о том, что ее образ в ярком костюме полностью повторила Рената Литвинова.
Читайте также
52%
-0.36 80.41
-1.06
Нашли ошибку?