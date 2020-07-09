«Снимались в клипе Лободы?» — Литвинова полностью повторила наряд певицы из клипа

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Алиса Старжевская
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Фанаты заинтригованы, с чем связаны такие совпадения в образе двух столь разных женщин.

Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall, @lobodaofficial

Эпатажная Рената Литвинова в очередной раз опубликовала пост на своей странице в Instagram в ярком костюме, который вероятно очень любит, так как снимки с ним регулярно появляются на странице актрисы и режиссера. Но в этот раз поклонники обратили внимание на то, что такой же в точности костюм они уже видели недавно на Светлане Лободе.

«Самая нужная одежда для меня, как сценариста и режиссера — очень подстегивает настроение) и не хочется есть!» — подписала фотографию Литвинова.

Instagram @renatalitvinovaofficiall, @lobodaofficial

Комментарии на тему знакомого костюма не заставили себя долго ждать. Но если одних заботило здоровье Литвиновой, то другие не могли не уточнить происхождение ярко-алого наряда.

«Больше худеть НЕЛЬЗЯ!»

«Представила, как вы, Рената, держась за поручень, в таком наряде едете в московском метро»;

«Вы снимались в новом клипе Светланы Лободы?»;

«На двух красавицах уже видела такой костюм, и каждой красиво по-разному», — сообщили свое мнение подписчики.

Светлана Лобода несколько дней назад действительно выложила фото в таком же костюме, сообщив, что снималась в новом клипе с командой Александра Гудкова. Тогда же Литвинова в первый раз появилась в таком же наряде на своей страничке, о чем писал 5-tv.ru.

В связи с этим и появились подозрения, что Литвинова тоже засветилась в новом видео у певицы, хотя подтверждения этому ни одна из сторон не давала. 5-tv.ru сообщал, что Лобода обещала своим фанатам выпустить потрясающий клип, который сравнила с бомбой.

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