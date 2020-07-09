Путин оценил уровень организации голосования по поправкам в Конституцию
Свое мнение о прошедшем голосовании президент России озвучил во время дистанционной встречи с Эллой Памфиловой.
Закрыть
Смотрите также:
Опубликован обновленный текст Конституции РФ
Видео голосования Путина по поправкам к Конституции
Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с Владимиром Путиным
Подготовка ко всенародному голосованию вошла в активную фазу
Путин выразил уверенность в поддержке россиянами поправок к Конституции
Путин: поправки к Конституции рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся
Большинство россиян поддерживают поправки к Конституции — Песков
Выбор будущего
Определена дата проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Памфилова: проголосовать по Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин
Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля
Памфилова предложила растянуть голосование по Конституции на неделю
Путин назвал идеальную дату голосования по поправкам в Конституцию
Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции
В Совфеде назвали три ключевых элемента для голосования по поправкам к Конституции
Клишас: поправки к Конституции РФ нацелены на будущее, но важны уже сегодня
Часть поправок к Конституции уже реализована — Крашенинников
Безопасность и еще раз безопасность: как пройдет голосование по поправкам в Конституцию?
Как государство поддержит людей во время этого вынужденного перерыва из-за коронавируса
Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru
Идеальная организация. Именно так Владимир Путин оценил работу ЦИК во время голосования по поправкам в Конституцию. Президент из Нового-Огарево провел дистанционную встречу с Эллой Памфиловой.
«По-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию. В высшей степени демократически было все организовано. Результаты работы — я сейчас говорю не про политические результаты, а просто чисто технические, эпидемиологические — с этой точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально», — подчеркнул Путин.
Элла Памфилова сообщила, что новый формат, который был опробован на всероссийском голосовании, будет использоваться и дальше.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, что стало новым и положительным опытом для страны, впервые проводящей подобную процедуру в условиях пандемии. Многие эксперты отмечали, что мероприятие, длившееся на протяжении недели, серьезно повлияло на явку избирателей, которые смогли в удобное для себя время прийти на участок. По итогам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян (почти 58 миллионов человек). Против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Поправки вступили в силу 4 июля.
Читайте также
52%
-0.36 80.41
-1.06
Нашли ошибку?