Путин оценил уровень организации голосования по поправкам в Конституцию

Идеальная организация. Именно так Владимир Путин оценил работу ЦИК во время голосования по поправкам в Конституцию. Президент из Нового-Огарево провел дистанционную встречу с Эллой Памфиловой.

«По-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию. В высшей степени демократически было все организовано. Результаты работы — я сейчас говорю не про политические результаты, а просто чисто технические, эпидемиологические — с этой точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально», — подчеркнул Путин.

Элла Памфилова сообщила, что новый формат, который был опробован на всероссийском голосовании, будет использоваться и дальше.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, что стало новым и положительным опытом для страны, впервые проводящей подобную процедуру в условиях пандемии. Многие эксперты отмечали, что мероприятие, длившееся на протяжении недели, серьезно повлияло на явку избирателей, которые смогли в удобное для себя время прийти на участок. По итогам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян (почти 58 миллионов человек). Против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Поправки вступили в силу 4 июля.