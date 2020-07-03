Россияне проголосовали «за». Что изменится в нашей стране после 1 июля?

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Максим Чугункин
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5-tv.ru кратко рассказывает о ключевых поправках к Конституции РФ.

Россияне проголосовали «за». Что изменится в нашей стране после 1 июля?

Фото: РИА Новости / Денис Абрамов

После подсчета всех бюллетеней Центральный избирательный комитет (ЦИК) РФ сообщил, что за внесение поправок в Конституцию РФ выступило 77,92% проголосовавших. И буквально несколько часов назад голосование было признано состоявшимся. Позднее указ о внесении поправок подписал президент России Владимир Путин.

5-tv.ru рассказывает о том, какие изменения будут внесены в главный закон страны.

Социальный блок

  • Уровень МРОТ теперь не может быть ниже прожиточного минимума.
  • Индексация пенсий обязана проводиться не реже раза в год.
  • Социальные пособия также должны индексироваться.

Общественные ценности

  • В Конституции РФ закреплено упоминание Бога: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
  • Конституция РФ обеспечивает защиту исторической правды и подвига народа при защите Отечества.
  • Дети обозначены как приоритет государственной политики страны.
  • Русский народ признан государствообразующим.
  • Понятие брака утверждено как союз мужчины и женщины.
  • Признана недопустимость отчуждения национальных территорий, включая призывы к этому.

Политический блок

  • Кандидат в президенты обязан постоянно проживать в РФ не менее 25 лет.
  • Кандидат в президенты не может иметь второе гражданство или вид на жительство в другой стране — причем за всю жизнь.
  • Президент, сложивший полномочия, получает неприкосновенность, лишить которой его могут только Госдума РФ или Верховный суд.
  • Один и тот же человек не может занимать президентский пост более двух сроков за всю жизнь.
  • Премьер-министр несет персональную ответственность перед президентом за выполнение возложенных на правительство полномочий.
  • Кандидатуры министров, за исключением руководителей силовых ведомств, проходят согласование с Госдумой, назначает их президент. Отказать в назначении на должность одобренного Госдумой кандидата президент не может.
  • Расширены полномочия Совета Федерации.
  • Бывший президент, при желании, может стать вечным сенатором.
  • Закреплены полномочия Госсовета РФ.
  • Расширено поле работы Конституционного суда, при этом его состав сокращен до 11 судей.
  • Органы местного самоуправления включены в единую систему публичной власти.
  • Под задачами Совбеза обозначены помощь президенту в обеспечении национальной безопасности, поддержание мира и согласия внутри страны, охрана ее суверенитета и границ.
  • Уточнены полномочия президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что международные наблюдатели оценили высокий уровень проведения голосования по поправкам в РФ.

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