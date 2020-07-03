Россияне проголосовали «за». Что изменится в нашей стране после 1 июля?

После подсчета всех бюллетеней Центральный избирательный комитет (ЦИК) РФ сообщил, что за внесение поправок в Конституцию РФ выступило 77,92% проголосовавших. И буквально несколько часов назад голосование было признано состоявшимся. Позднее указ о внесении поправок подписал президент России Владимир Путин.

5-tv.ru рассказывает о том, какие изменения будут внесены в главный закон страны.

Социальный блок

Уровень МРОТ теперь не может быть ниже прожиточного минимума.

Индексация пенсий обязана проводиться не реже раза в год.

Социальные пособия также должны индексироваться.

Общественные ценности

В Конституции РФ закреплено упоминание Бога: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Конституция РФ обеспечивает защиту исторической правды и подвига народа при защите Отечества.

Дети обозначены как приоритет государственной политики страны.

Русский народ признан государствообразующим.

Понятие брака утверждено как союз мужчины и женщины.

Признана недопустимость отчуждения национальных территорий, включая призывы к этому.

Политический блок

Кандидат в президенты обязан постоянно проживать в РФ не менее 25 лет.

Кандидат в президенты не может иметь второе гражданство или вид на жительство в другой стране — причем за всю жизнь.

Президент, сложивший полномочия, получает неприкосновенность, лишить которой его могут только Госдума РФ или Верховный суд.

Один и тот же человек не может занимать президентский пост более двух сроков за всю жизнь.

Премьер-министр несет персональную ответственность перед президентом за выполнение возложенных на правительство полномочий.

Кандидатуры министров, за исключением руководителей силовых ведомств, проходят согласование с Госдумой, назначает их президент. Отказать в назначении на должность одобренного Госдумой кандидата президент не может.

Расширены полномочия Совета Федерации.

Бывший президент, при желании, может стать вечным сенатором.

Закреплены полномочия Госсовета РФ.

Расширено поле работы Конституционного суда, при этом его состав сокращен до 11 судей.

Органы местного самоуправления включены в единую систему публичной власти.

Под задачами Совбеза обозначены помощь президенту в обеспечении национальной безопасности, поддержание мира и согласия внутри страны, охрана ее суверенитета и границ.

Уточнены полномочия президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что международные наблюдатели оценили высокий уровень проведения голосования по поправкам в РФ.