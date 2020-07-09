С какими странами Россия может возобновить авиасообщение в первую очередь?

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с 13 странами на первом этапе. В список вошли девять европейских стран — Великобритания, Германия, Италия, Норвегия, Польша, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, а также четыре азиатских — Китай, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка.

Об этом говорится в письме заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова. Как сообщает РБК, документ уже направлен в Росавиацию и Министерство транспорта. При этом отмечается, что в письме указан лишь один из предложенных вариантов, составленный на основе эпидемиологической ситуации в странах. Есть вероятность, что итоговый список стран, в которые возобновятся полеты, будет отличаться.

Как уточнили в Минтрансе, письмо с соответствующей инициативой в настоящий момент еще получено не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что международное авиасообщение в России будет открыто не раньше сентября.