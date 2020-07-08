В АТОР назвали примерный месяц возобновления международных перелетов

Международное авиасообщение в России будет открыто не раньше сентября, сообщают «Известия». Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе заявила 8 июля, что надеяться съездить в отпуск за границу в августе, скорее всего не стоит. В случае самого оптимистичного сценария авиасообщение возобновится в конце сентября — начале октября 2020-го.

«Маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями. 99% — нет. Август сильно под вопросом. Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный — это то, что в конце сентября, в октябре», — сообщила Ломидзе.

Руководитель АТОР также подчеркнула, что в данном случае речь идет о самых популярных туристических направлениях среди туристов из России. В списке первых «открытых» стран для посещения россиян, может оказаться Турция и другие государства, расположенные на Средиземноморском побережье. О прогнозах возобновления перелетов в такие страны, как Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Израиль, пока что говорить не приходится.

Однако, Майя Ломидзе отметила, что в самом худшем случае, международное авиасообщение откроют в декабре этого года. В конце мая премьер-министр РФ попросил россиян воздержаться от поездок за рубеж в случае открытия границ. В мире все еще сохраняется большой риск заражения инфекцией.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Евросоюзе рассказали о порядке открытия границ для других стран.