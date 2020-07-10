Артем Дзюба превратился в настоящую звезду интернета после того, как в сети появился ролик, на котором он сымитировал секс со своим одноклубником Сердаром Азмуном в раздевалке. Неоднозначное видео наделало много шуму среди пользователей, но, как оказалось, одним роликом дело не ограничилось.

Масла в огонь подлили новые кадры, на которых форвард «Зенита» поет крайне двусмысленную песню Бориса Моисеева и Николая Трубача «Голубая луна» в караоке, отмечая чемпионство команды в Российской Премьер-Лиге. На празднование футболисты пришли вместе со своими спутницами и друзьями и, как становится понятно из видео, повеселились от души.

Вместе с тем, юзеры, еще не забывшие эпизод с Азмуном, пошутили, что таким образом Дзюба решил «усугубить» ситуацию, провоцируя фанатов на новые обсуждения. Правда, нашлись и те, кто снова выразил свою поддержку форварду, отметив его превосходное чувство юмора.

«Когда с чувством юмора все отлично»;

«Там Азмун должен на бэк-вокале подпевать»;

«Решил подлить масла в огонь?!» — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Артем Дзюба изобразил половой акт с с партнером по команде иранцем Сердаром Азмуном после победы «сине-бело-голубых» в матче с «Краснодаром». Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов осудил подобные действия, назвав их «не очень приличным жестом». Сам Дзюба также прокомментировал свою «шутку». По его словам, он налаживал «международные связи».