Артем Дзюба спел «Голубую луну», отмечая чемпионство «Зенита» — видео

|
Алиса Старжевская
192

После неоднозначной выходки в раздевалке с партнером по команде, футболист опять спровоцировал бурные обсуждения в сети.

Артем Дзюба спел «Голубую луну», отмечая чемпионство «Зенита» — видео

Фото: ТАСС /Демьянчук Александр

Артем Дзюба превратился в настоящую звезду интернета после того, как в сети появился ролик, на котором он сымитировал секс со своим одноклубником Сердаром Азмуном в раздевалке. Неоднозначное видео наделало много шуму среди пользователей, но, как оказалось, одним роликом дело не ограничилось.

Масла в огонь подлили новые кадры, на которых форвард «Зенита» поет крайне двусмысленную песню Бориса Моисеева и Николая Трубача «Голубая луна» в караоке, отмечая чемпионство команды в Российской Премьер-Лиге. На празднование футболисты пришли вместе со своими спутницами и друзьями и, как становится понятно из видео, повеселились от души.

Вместе с тем, юзеры, еще не забывшие эпизод с Азмуном, пошутили, что таким образом Дзюба решил «усугубить» ситуацию, провоцируя фанатов на новые обсуждения. Правда, нашлись и те, кто снова выразил свою поддержку форварду, отметив его превосходное чувство юмора.

«Когда с чувством юмора все отлично»;

«Там Азмун должен на бэк-вокале подпевать»;

«Решил подлить масла в огонь?!» — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Артем Дзюба изобразил половой акт с с партнером по команде иранцем Сердаром Азмуном после победы «сине-бело-голубых» в матче с «Краснодаром». Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов осудил подобные действия, назвав их «не очень приличным жестом». Сам Дзюба также прокомментировал свою «шутку». По его словам, он налаживал «международные связи».

Читайте также

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
70.88
-0.36 80.41
-1.06
ТОП-4 знака зодиака, на которых не действуют любовные привороты

Последние новости

0:47
«Макароны с рыбой»: Как содержат и чем кормят задержанного главу Хабаровского края
0:24
Самсон Сеногной: почему 10 июля нельзя признаваться в любви?
0:09
Артем Дзюба спел «Голубую луну», отмечая чемпионство «Зенита» — видео
23:51
Губернатор Хабаровского края Фургал не признал вину в инкриминируемых преступлениях
23:32
Самая полная модель в мире впервые в жизни примерила стринги — видео
23:16
Выпускникам российских вузов предложили выплачивать зарплату за счет государства

Сейчас читают

Владелица БДСМ-студии в Петербурге умерла во время интимных утех
Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной
«Ну куда деться?» — Арзамасова прокомментировала роман с Авербухом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок