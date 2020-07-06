Дзюба сымитировал секс с партнером по команде, празднуя чемпионство «Зенита»
Футболист не смог сдержать эмоций после победного матча с «Краснодаром».
Фото: ТАСС / Мейер Анна
Футболист Артем Дзюба крайне эмоционально отреагировал на завоевание «Зенитом» чемпионского титула Российской премьер-лиги.
После триумфального матча с «Краснодаром», в котором «сине-бело-голубые» одержали победу со счетом 4:2, форвард не стал сдерживать своего порыва. Во время празднования команды в раздевалке Дзюба схватил своего одноклубника Сердара Азмуна и начал имитировать с ним половой акт. После этого к ним подошел капитан команды Бранислав Иванович и стал отгонять Дзюбу от иранца, прыская на него дезодорантом.
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Как вам такое празднование чемпионства? 😂🔞 #зенит #дзюба #zenit #рпл #футбол
Пользователи с юмором отреагировали на шутку форварда, отметив, что футболисты просто решили «приколоться». Правда, нашлись и те, кто осудил их действия.
Ранее 5-tv.ru писал, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу после победы над «Краснодаром» со счетом 4:2. Команда сумела завоевать чемпионский титул второй год подряд и в шестой раз в истории клуба.
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