Дзюба сымитировал секс с партнером по команде, празднуя чемпионство «Зенита»

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Алиса Старжевская
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Футболист не смог сдержать эмоций после победного матча с «Краснодаром».

Дзюба сымитировал секс с партнером по команде, празднуя чемпионство «Зенита»

Фото: ТАСС / Мейер Анна

Футболист Артем Дзюба крайне эмоционально отреагировал на завоевание «Зенитом» чемпионского титула Российской премьер-лиги.

После триумфального матча с «Краснодаром», в котором «сине-бело-голубые» одержали победу со счетом 4:2, форвард не стал сдерживать своего порыва. Во время празднования команды в раздевалке Дзюба схватил своего одноклубника Сердара Азмуна и начал имитировать с ним половой акт. После этого к ним подошел капитан команды Бранислав Иванович и стал отгонять Дзюбу от иранца, прыская на него дезодорантом.

 
 
 
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Как вам такое празднование чемпионства? 😂🔞 #зенит #дзюба #zenit #рпл #футбол

Публикация от  Eurosport Russia (@eurosport.ru)

Пользователи с юмором отреагировали на шутку форварда, отметив, что футболисты просто решили «приколоться». Правда, нашлись и те, кто осудил их действия.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу после победы над «Краснодаром» со счетом 4:2. Команда сумела завоевать чемпионский титул второй год подряд и в шестой раз в истории клуба. 

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