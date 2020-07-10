Опубликована запись разговора предположительно Порошенко и Джо Байдена о событиях в Крыму в 2016 году
Тогда украинские власти категорически опровергали причастность своих военных к подготовке теракта на полуострове, называя все это «фантазиями».
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Фото, видео: ТАСС / Лазаренко Николай; 5-tv.ru
Петр Порошенко готовит новый госпереворот на Украине этой осенью, причем не в форме Майдана, а путем заговора со спецслужбами.
Об этом заявил депутат Верховной Рады Адрей Деркач. И его слова потонули бы в гуле других «сенсаций» от украинских политиков, если бы не сверхосведомленность Деркача.
Он опубликовал третью порцию секретных переговоров якобы Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом.
Из них следует, что на тот момент президент Украины знал, покрывал и возможно санкционировал диверсии СБУ в Крыму в 2016 году.
Роман Ишмухаметов прислушался к словам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Порошенко усмотрел «уникальный шанс» для Украины вернуть Крым.
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