Петр Порошенко готовит новый госпереворот на Украине этой осенью, причем не в форме Майдана, а путем заговора со спецслужбами.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Адрей Деркач. И его слова потонули бы в гуле других «сенсаций» от украинских политиков, если бы не сверхосведомленность Деркача.

Он опубликовал третью порцию секретных переговоров якобы Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом.

Из них следует, что на тот момент президент Украины знал, покрывал и возможно санкционировал диверсии СБУ в Крыму в 2016 году.

Роман Ишмухаметов прислушался к словам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Порошенко усмотрел «уникальный шанс» для Украины вернуть Крым.