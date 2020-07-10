Сексолог объяснил причину гомосексуального юмора Дзюбы

|
Алиса Старжевская
53

Футболист не на шутку всколыхнул интернет-пространство своими неоднозначными выходками.

Сексолог объяснил причину гомосексуального юмора Дзюбы

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin

В последнее время поведение Артема Дзюбы вызывает у многих беспокойство. Несколько дней назад интернет облетел ролик, на котором форвард «Зенита» имитирует половой акт в раздевалке вместе со своим товарищем по команде. Поначалу фанаты футбола подумали, что спортсмен просто не смог сдержать эмоций после триумфальной победы «сине-бело-голубых» на чемпионате России, но не тут-то было.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как вам такое празднование чемпионства? 😂🔞 #зенит #дзюба #zenit #рпл #футбол

Публикация от  Eurosport Russia (@eurosport.ru)

Вскоре в сети появилось видео с Дзюбой, поющим двусмысленную песню Бориса Моисеева и Николая Трубача «Голубая луна» в караоке. Тогда поклонники не на шутку разволновались и стали гадать, в чем дело.

Впрочем, как утверждает сексолог Керим Костоев, для переживаний за ориентацию Дзюбы нет причин. По его мнению, шутки подобного рода проистекают из желания форварда доказать собственную мужественность. По его словам, такие выходки совершают «90% населения страны», но так как Дзюба — медийная личность, под прицелом оказался именно он.

Сексолог сообщил, что мужчинам свойственно высмеивать тему гомосексуальности, чтобы таким образом утверждать свою мужественность.

«У мужчин принято высмеивать это для того, чтобы поржать и показать, что на самом деле они ничего такого не боятся», — заявил он в интервью «ПолитРоссии».

Костоев также отметил, что не сомневается в гетеросексуальности футболиста, и подчеркнул, что нельзя делать скоропалительных выводов на основании «дурачеств».

«Никаких оснований для того, чтобы причислять футболиста к меньшинству только за то, что он подурачился в раздевалке и спел „Голубую луну“, просто нет», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Артем Дзюба исполнил «Голубую луну», отмечая завоевание «Зенитом» титула чемпиона России.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.88
-0.36 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
6:50
Ретро! Фотограф Пугачевой опубликовал редкие фото юных Королевой и Вайкуле
6:40
Пожар произошел на пассажирском судне с российскими вахтовиками в Охотском море
6:39
Вакцина от COVID-19 сформировала иммунитет у добровольцев
6:32
«На Фрейндлих похожа»: Звезда «Саранчи» Волкова стала неузнаваемой с седыми волосами
6:25
Обвиненного в домогательствах мэра Сеула обнаружили мертвым

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Семейную пару подозревают в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки
Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок