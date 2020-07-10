Сексолог объяснил причину гомосексуального юмора Дзюбы

В последнее время поведение Артема Дзюбы вызывает у многих беспокойство. Несколько дней назад интернет облетел ролик, на котором форвард «Зенита» имитирует половой акт в раздевалке вместе со своим товарищем по команде. Поначалу фанаты футбола подумали, что спортсмен просто не смог сдержать эмоций после триумфальной победы «сине-бело-голубых» на чемпионате России, но не тут-то было.

Вскоре в сети появилось видео с Дзюбой, поющим двусмысленную песню Бориса Моисеева и Николая Трубача «Голубая луна» в караоке. Тогда поклонники не на шутку разволновались и стали гадать, в чем дело.

Впрочем, как утверждает сексолог Керим Костоев, для переживаний за ориентацию Дзюбы нет причин. По его мнению, шутки подобного рода проистекают из желания форварда доказать собственную мужественность. По его словам, такие выходки совершают «90% населения страны», но так как Дзюба — медийная личность, под прицелом оказался именно он.

Сексолог сообщил, что мужчинам свойственно высмеивать тему гомосексуальности, чтобы таким образом утверждать свою мужественность.

«У мужчин принято высмеивать это для того, чтобы поржать и показать, что на самом деле они ничего такого не боятся», — заявил он в интервью «ПолитРоссии».

Костоев также отметил, что не сомневается в гетеросексуальности футболиста, и подчеркнул, что нельзя делать скоропалительных выводов на основании «дурачеств».

«Никаких оснований для того, чтобы причислять футболиста к меньшинству только за то, что он подурачился в раздевалке и спел „Голубую луну“, просто нет», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Артем Дзюба исполнил «Голубую луну», отмечая завоевание «Зенитом» титула чемпиона России.