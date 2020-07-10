Мацуев исполнил фортепианный концерт Шостаковича на сцене Мариинского театра
В Мариинском театре, с соблюдением всех санитарных норм, сейчас проходит фестиваль «Звезды белых ночей».
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
В Петербурге проходит фестиваль «Звезды белых ночей».
В числе тех, кто первыми вышли на сцену Мариинского театра для «живого» выступления перед зрителями — прославленный российский пианист Денис Мацуев.
В сопровождении оркестра под управлением Валерия Гергиева он исполнил фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича. Добавим, что выступление проходило с соблюдением всех мер санитарной безопасности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что инсталляция Покраса Лампаса появилась на сцене Мариинского театра.
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