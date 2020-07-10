Мацуев исполнил фортепианный концерт Шостаковича на сцене Мариинского театра

В Петербурге проходит фестиваль «Звезды белых ночей».

В числе тех, кто первыми вышли на сцену Мариинского театра для «живого» выступления перед зрителями — прославленный российский пианист Денис Мацуев.

В сопровождении оркестра под управлением Валерия Гергиева он исполнил фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича. Добавим, что выступление проходило с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что инсталляция Покраса Лампаса появилась на сцене Мариинского театра.