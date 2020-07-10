Как в России хотят изменить размер штрафов за нарушение ПДД?

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Валентин Черников
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ОНФ настаивает на ужесточении наказания для водителей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, Дмитрий Коротаев, Павел Бедняков

Общероссийский народный фронт предложил увеличить размер штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова.

Так, авторы инициативы настаивают, что за проезд на красный свет водителя следует наказывать не тысячей, а пятью тысячами рублей. За установку заведомо подложных номеров, по мнению общественников, нужно также взимать пять тысяч рублей вместо нынешних двух. А за грязные номера ОНФ, напротив, рекомендуют уменьшить сумму штрафа, если на улице непогода.

За превышение скорости — как в населенных пунктах, так и за их пределами — автомобилистов, по мнению экспертов ОНФ, нужно наказывать штрафами в пять раз выше нынешних. Так, превышение на 40-60 километров в час должно караться штрафом на сумму в две с половиной тысячи рублей, повторное нарушение — пять тысяч рублей. Превышение на более 60 километров в час — пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, повторное нарушение — 15 тысяч рублей.

Кроме того, инициаторы рекомендовали наказывать на пять тысяч рублей велосипедистов, управляющих средством передвижения в пьяном виде.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Михаила Ефремова заявил, что собрал доказательства невиновности актера в «пьяном» ДТП.

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