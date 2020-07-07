Адвокат Ефремова заявил, что собрал доказательства невиновности актера в пьяном ДТП

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Виктория Андреева
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Эльман Пашаев попросил не давать оценку произошедшей аварии на Смоленской площади до вынесения судебного приговора.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат обвиняемого в пьяном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что сторона защиты имеет достаточно доказательств о невиновности актера в аварии 8 июня, в результате которой погиб Сергей Захаров.

В эфире телеканала «Россия 24» юрист настоятельно рекомендовал не давать оценку произошедшему до вынесения судебного приговора. В частности, Пашаев отметил, что и подзащитного Ефремова неоднократно просил повременить с признательными показаниями, пока суд не даст оценку имеющимся доказательствам о его невиновности.

«Я его убеждал, что давайте подождем, вину признать всегда успеем. Если мы поймем, что наши доказательства необоснованны и не имеют юридическую силу, конечно, мы будем признавать свою вину и приносить извинения. Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться», — пояснил Эльман Пашаев.

4 июля, стало известно о завершении расследования обстоятельств смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве при участии Михаила Ефремова. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Кроме того, в понедельник, 6 июля, на основании имеющихся материалов известному актеру было предъявлено обвинение в окончательной редакции. По официальным данным, Михаилу Ефремову вменяют нарушение правил дорожного движения (ПДД), совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее смерть человека. Вместе с тем сам артист, по версии следствия спровоцировавший аварию, свою вину признавать отказывается.

Ранее 5-tv.ru восстановил хронологию смертельного ДТП на Смоленской площади в столице 8 июня при участии Михаила Ефремова.

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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