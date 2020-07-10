Бездрожжевой хлеб — миф или реальность? — мнение Роскачества
Эксперты объяснили, в чем отличие обычного «дрожжевого» хлеба от аналога.
Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa
Надпись «бездрожжевой хлеб» на упаковке продукта не более чем маркетинговая уловка, заявляют специалисты Роскачества.
Как пояснили эксперты, технология производства и ржаного, и ржано-пшеничного хлеба такова, что обойтись без добавления дрожжей просто невозможно. Вместе с тем под «бездрожжевой» продукцией часто понимается хлеб, замешанный на закваске. Но по факту, между данным полуфабрикатом и дрожжами видимых различий нет.
«Закваска — это полуфабрикат хлебопекарного производства, который получается путем сбраживания питательной смеси и молочнокислых бактерий или молочнокислых бактерий и дрожжей. Даже в закваске спонтанного брожения тоже есть дрожжи», — отмечалось в сообщении на сайте организации.
Специалисты добавили, что единственная «разница» используемых в закваске дрожжей от аналогичных пересованных лишь в том, что последние используются чаще первых для достижения быстрого результата в промышленных масштабах.
«Следовательно, хлеба без дрожжей не бывает, поэтому надпись на упаковке „бездрожжевой хлеб“ по большому счету маркетинговый ход», — пояснили эксперты.
А также отметили, что приготовленный на закваске хлеб может отличаться от обычного дрожжевого лишь ярко выраженным ароматом и более насыщенным вкусом.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как выбрать вкусный и полезный хлеб.
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