Бездрожжевой хлеб — миф или реальность? — мнение Роскачества

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Виктория Андреева
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Эксперты объяснили, в чем отличие обычного «дрожжевого» хлеба от аналога.

Бездрожжевой хлеб — миф или реальность? — мнение Роскачества

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Надпись «бездрожжевой хлеб» на упаковке продукта не более чем маркетинговая уловка, заявляют специалисты Роскачества.

Как пояснили эксперты, технология производства и ржаного, и ржано-пшеничного хлеба такова, что обойтись без добавления дрожжей просто невозможно. Вместе с тем под «бездрожжевой» продукцией часто понимается хлеб, замешанный на закваске. Но по факту, между данным полуфабрикатом и дрожжами видимых различий нет.

«Закваска — это полуфабрикат хлебопекарного производства, который получается путем сбраживания питательной смеси и молочнокислых бактерий или молочнокислых бактерий и дрожжей. Даже в закваске спонтанного брожения тоже есть дрожжи», — отмечалось в сообщении на сайте организации.

Специалисты добавили, что единственная «разница» используемых в закваске дрожжей от аналогичных пересованных лишь в том, что последние используются чаще первых для достижения быстрого результата в промышленных масштабах.

«Следовательно, хлеба без дрожжей не бывает, поэтому надпись на упаковке „бездрожжевой хлеб“ по большому счету маркетинговый ход», — пояснили эксперты.

А также отметили, что приготовленный на закваске хлеб может отличаться от обычного дрожжевого лишь ярко выраженным ароматом и более насыщенным вкусом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выбрать вкусный и полезный хлеб.

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